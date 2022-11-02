尼格風球｜改發8號風球　港交所：下午1時55分起暫停交易

颱風尼格襲港，天文台表示考慮在今日（11月2日）正午12時至下午2時之間發出八號烈風或暴風信號，這亦是相隔50年再次於11月發出8號風球。



天文台已經於下午1時40分或以前改發8號風球，據港交所網頁，發出風球後15分鐘，即下來1時55分港股將會暫停交易。

港交所宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號，證券 （包括滬深港通）及衍生產品市場將於下午1時55分起暫停交易。今天的收市後交易時段亦會暫停。

有關颱風及黑色暴雨/極端情況警告期間的交易、結算及交收安排，詳情請參閱香港交易所網頁「服務」一欄內載列的規則及安排摘要。滬深股通交易暫停後只接納取消買賣盤的指示。有關颱風及黑色暴雨/極端情況警告期間的交易安排詳情，請參閱香港交易所網頁「交易所規則」一欄內載列的規則。

具體安排見下圖：

港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」。

港交所於網頁內，列出不同情況下的處理情況，若信號/ 極端情況於下午3:45前(全日市)或上午11:45前(半日市)發出，交易於信號發出後15分鐘停止。

相反，若信號/ 極端情況於下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)或之後發出，該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。

若下午3:45(全日市)或上午11:45(半日市)時仍未恢復交易，該交易日將不會有收市競價交易時段。