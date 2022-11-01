尼格風球｜拆解天文台預告發出8號風球　烈風圈或覆蓋本港全境

天文台今日（1日）下午4時許預告，由於強烈熱帶風暴「尼格」採取更為靠近本港的路徑，明日（2日，星期三）將於本港西南約150公里以內掠過，故考慮在明日日間發出8號風球。為何今次天文台早早預告考慮「掛波」？



根據天文台資料，在今晚8時，尼格的烈風圈約為222公里（120海浬），意味着最近香港時，烈風圈很可能覆蓋本港全境。位於香港南端的蒲台島、索罟群島，很大可能最先失守，在明日凌晨約4時率先被烈風吹襲。



強烈熱帶風暴尼格11月1日晚上10時，集結在本港香港之東南約300公里，而其烈風圈半徑則約222公里，外圍距離香港南端蒲台島約65公里。(天文台圖片）

烈風圈半徑約為222公里

天文台發出8號風球的條件，是本港普遍吹烈風，即持續風力達每小時63至117公里（33海浬以上）。天文台今晚9時半更新「為船舶提供的熱帶氣旋警告」，顯示在今晚8時，尼格烈風圈半徑約為222公里（120海浬）。

在晚上10時，尼格集結在香港東南約300公里，因此烈風圈外圍與天文台尚距約80公里，與香港最南端蒲台島也有65公里距離，故本港普遍仍吹強風，即3號風球風力。

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天文台為船舶提供的熱帶氣旋警告

．尼格中心氣壓為975百帕斯卡，最高風速約為每小時60海浬。



．風速超過每小時33海浬之半徑範圍：120海浬。



．風速超過每小時47海浬之半徑範圍：45海浬。



．海浪超過2米之半徑範圍：330海浬。



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+ 5

天文台預測明日本港150公里內掠過

尼格烈風圈晚上有收縮情況，烈風圈半徑較下午6時縮小30海浬或56公里。假如烈風圈在未來數小時維不變，而按天文台預測明日中午左在本港150公里內掠過，其烈風圈將覆蓋本港全境，代表本港普遍地區吹烈風，8號風球便需維持一段較長時間。

尼格晚上移動時速約10公里，即最快六七小時，烈風圈外圍便觸及南面的蒲台島、索罟群島，繼而是長洲、南丫島及大嶼山南部。

在晚上8時，尼格的暴風半徑只有83公里（45海浬），故需非常接近香港才會有較大威脅。

內地中央氣象台則沒有烈風圈預測，不過料尼格七級風圈半徑為220至320公里，十級風圈半徑則是60公里，即同樣料十級暴風吹襲本港機會較微。

天文台曾表示，受尼格及東北季候風的共同影響，本周初至中期本港風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。因此風力或有機會再上升。翻查天文台資料，2021年10月吹襲本港的秋颱「獅子山」及「圓規」，均與季候風產生「共同效應」，故風勢特別大。