平保評滙豐｜提三大建議　籲重點落實亞洲業務發展

滙控﹙0005﹚主要股東、平保﹙2318)旗下平安資管罕有公開評論滙控，平安資管董事長黃勇除了指出滙控業績上存在三個主要問題同時，亦提出三方面建議。

首先，有效配置全球資源。平安資管指，2022年上半年，滙豐亞洲業務稅前利潤佔比達68.7%，歐洲、北美業務稅前利潤佔比均不足10%、拉美業務稅前利潤佔比不足5%。亞洲業務是滙豐的利潤支柱，然而滙豐過去的全球資源配置策略一直以亞洲業務利潤補貼歐美，滙豐亞洲難以獲得充足的發展資源。平安資管建議，滙豐重新檢視其全球資源配置策略，將更多資源集中投入亞洲，獲取更高盈利回報，同時退出亞洲以外且規模較小的邊緣市場。

其次，降本增效、增收節支。平安資管表示，滙豐管理層聲稱，滙豐的降本增效舉措已取得成效，然而滙豐控股的成本收入比仍高達64.2%，顯著高於可比同業對標行平均值13個百分點。同時，滙豐亞洲的成本收入比高達58.7%，與可比亞洲同業40%的平均值相比，高出18個百分點。平安資管建議，滙豐應該更積極、更徹底地削減成本，縮小與可比同業對標行在「成本收入比」上的巨大差距，比如，應削減人力、IT等營運成本，降低其「全球總部費用佔收入的比例」。「尤其在當前全球金融業增速放緩的背景下，這是滙豐改善經營業績、實現降本增效最重要、最必要、最緊迫的手段。」

最後，重點落實亞洲業務發展。滙豐管理層於2020年2月提出「重返亞洲」戰略升級，但平安資管認為，過去兩到三年來，市場並未看到其實質性的行動或成效。2021年4月，滙豐公開宣佈將有4位高管搬遷往香港，然而，儘管公告已發佈18個月，滙豐仍未完成這一舉措。

平安資管指出，據其了解，在管理滙豐全球業務的4位CEO中，有3位在亞洲工作經驗不足一年，建議滙豐要綜合考慮增長、收益、風險、競爭力等因素，儘快採取行之有效的實質性措施，落實「重返亞洲」戰略升級，鞏固其在亞洲地區的市場地位，把握亞洲市場快速發展的增長紅利，同時要在環球金融模式與跨國系統性風險、地緣政治風險之間取得平衡。