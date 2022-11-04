平保評滙豐｜直言業績存三大問題　表現遠不及其可比同業

滙控(0005)主要股東、平保(2318)旗下平安資產管理罕有公開評論滙控，其董事長黃勇指出，最關注滙豐的業績、分紅與市值表現，但近年來滙豐於上述指標表現遠不及其可比同業對標行、遠低於多數股東期望，尤其在業績方面存在三個主要問題。

平安資管認為，滙豐的有形股本回報率（RoTE）落後於同業。過去5年，滙豐的平均RoTE僅為7.0%，不論是絕對表現還是相對表現，均遠低於同樣受低利率環境影響的同業對標行的表現。去年，滙豐的RoTE僅為8.3%，遠低於其同業對標行12.3%的平均值——這組可比同業對標行的亞洲業務收入貢獻平均達到59%，與滙豐亞洲51%的收入貢獻佔比較為相似。平安資管承認，不存在與滙豐控股完全可比的對標銀行，因此公司內部選取了12家銀行，其亞洲業務平均收入貢獻與滙豐控股亞洲業務收入貢獻相近，形成可比同業對標，並將滙豐的RoTE和成本收入比與這組銀行的平均值進行對比。「滙豐在2021財年高管薪酬報告中使用的正式同業對標組，其亞洲業務收入貢獻僅佔22%，我們認為，滙豐選取這樣的對標組是不合適的。」

其次，平安資管認為，滙豐的市場排名落後於同業。在單獨披露業績的8個亞洲地區中，滙豐的貸款業務規模僅在兩個地區排名前十（中國香港排名第一、澳大利亞排名第十），其他地區排名普遍位於第20-35名之間，中國大陸排名僅第58位。截至2021年，滙豐在中國大陸的貸款業務市場份額僅佔0.15% 。鑒於亞洲市場是滙豐最重要的業務和利潤貢獻來源，「我們對滙豐在亞洲市場的長期可持續競爭力和業務規模感到擔憂。」

最後，平安資管直言，滙豐的經營業績落後於同業。其投後團隊詳細分析了滙豐及其可比同業對標行，發現2021財年，在同業對標行中，滙豐有45%的關鍵經營指標排名後25%，滙豐亞洲則有56%的關鍵經營指標排名倒數第二或最後一名。例如，滙豐亞洲的收入已連續兩年持續下滑，其它主要同業對標行的收入則持續增長。滙豐的成本收入比，也顯著高於滙豐控股、滙豐亞洲可比同業對標行的水平。

平安資管補充，觀察到在全球利率上升的背景下，滙豐近兩個季度業績有所改善，但加息週期是階段性的、不可持續的。加息週期可以短暫改善業績、提升資本回報，但更關注滙豐的經營策略、發展戰略，及其可持續業績改善與長期價值增長。