平保評滙豐｜願意研究分拆等建議　倡滙豐以開放心態對待

滙控(0005)主要股東、平保(2318)旗下平安資產管理罕有公開評論滙控。其董事長黃勇指出，國際宏觀經濟格局已發生巨變，環球金融模式在上世紀一度主導並塑造全球金融業，如今這一優勢已不復存在，其弊端、成本與風險日益突顯。尤其是1997年、2008年兩次全球金融危機後，金融市場風險、地緣政治風險等跨國傳遞的負面影響持續加大。

一方面，各國政府及監管對於承擔跨國銀行所有非本土市場的風險壓力，通常是十分擔憂甚至是反感的；另一方面，跨國銀行在全球經營，必須承擔沉重的重疊監管成本、重疊風險成本、重疊資本需求，近年來，不斷有歐美跨國銀行宣佈從部分區域退出，進一步收縮環球金融佈局。

因此，黃勇建議滙豐從長計議、未雨綢繆，充分思考「新的環球模式」，全方位仔細評估環球金融模式的整體價值與業績貢獻，在環球金融模式與跨國系統性風險、地緣政治風險之間取得平衡，實現長期可持續穩定經營。他直言，僅靠退出少數規模不大的市場或業務，是無法從根本上解決這些問題的。

談及市場上關於滙豐分拆的討論，黃勇認為，作為滙豐的主要股東之一，平安最關心的，始終是如何改善滙豐經營業績、創造並提升長期價值。他又稱，平安一直秉持坦誠、開放的態度，積極聆聽市場各方的聲音；凡是有利於滙豐改善經營業績、提升公司價值，凡是對滙豐發展戰略、經營策略有幫助的建議，包括分拆，平安都願意研究，都會予以支持。

黃勇也建議滙豐以開放的心態，認真、審慎研究各方意見和建議，將由建設性的意見列入重要的議事日程，而不是簡單地選擇迴避和拒絕。