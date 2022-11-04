太古地產：本港辦公室出租率為96%　0+3下商場訪客人數錄輕微下跌

太古地產公布，今年第三季本港整體辦公樓出租率為96%。當中太古廣場出租率為97%，租金水平跌18%；太古廣場一座 / 二座的每平方呎租金為100至120元，太古廣場三座為95元。

太古坊出租率為96%，按年跌2%；其中港島東中心及太古坊一座出租率為97%，租金升1% ，每平方呎租金介乎50元中位至70元低位，而其他太古坊辦出租率為95%，按年跌3%。

太古廣場購物商場出租率為96%

零售物業方面，太古廣場購物商場出租率為96%，零售銷售額增長為 1.5%；太古城中心及東薈城名店倉出租率為百分百，零售銷售額增長分別為跌4.3%及升1.7%。

太古地產發言人指，旗下香港商場人流及銷售額於第三季繼續有改善，主要由於疫情漸趨穩定，以及香港特區政府發放第二輪消費券，刺激消費氣氛。 不過自九月下旬政府放寬對入境人士的強制檢疫規定後，商場整體訪客人數錄得輕微下跌，集團將繼續留意有關情況對零售業的影響。

內地方面，隨著各城市的疫情管控措施放寬，旗下中國內地六個商場的表現於第三季度逐步改善。然而，商場的零售業務於本年首三個季度受不同程度的防控措施影響，整體零售銷售額增長比去年同期下降。