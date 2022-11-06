陳茂波：金融投資峰會展示香港復常　明年將續辦

財政司司長陳茂波今（6日）發表網誌表示，為期三日的國際金融領袖投資峰會圓滿結束，是次峰會向世界展示香港的開放和復常，又指明年本港將繼續舉辦投資峰會，強化此高端金融交流平台在全球金融界所發揮的作用。



陳茂波表示，不少與會者告訴他，指峰會讓他們更深入掌握到更多環球金融市場狀況及發展的一手資訊，亦能從內地金融監管機構領導的答問環節中，直接了解到他們的觀點與內地政策思路，以及香港金融市場的現況。

陳茂波引述與會人士指，峰會讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，包括本港巿場監管制度化、規則清晰透明、政策執行具連貫性和一致性，而與內地市場的獨特聯繫，以及相關的多元投資和風險管理工具，更有利於他們部署及開展在香港、內地及亞太區市場的業務和投資。

陳茂波在峰會上發言。（廖雁雄攝）

亦有些與會者表示，在香港的親身體會，跟透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣，並指感受到香港充滿活力和發展機遇。

陳茂波續指，不論是中東之行所會見的財金界人士，又或是在港出席投資峰會的國際金融界高層，大家對環球經濟前景變化及當中的投資機遇，都有深刻的思考和不同的需求，特別是現在正值全球面對的不確定性和風險增加，加息、滯脹、地緣政治局勢、疫情變化等，如何平衡長短期投資需要；如何在挑戰與機遇之間，在成本及風險可控的前設下、提升潛在回報，這些都是投資決策中的核心問題。

他認為，在應對各種風險之際，全球若能繼續開放合作、互惠共贏，將讓全球各地更有韌力應對經濟起伏。這在世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復蘇動力不足之時，更是關鍵所在。

港GDP連縮三季 陳茂波：全年數字難言樂觀

陳茂波又提到，本港上周發表的第三季GDP初值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，全年計數字亦難言樂觀。不過，他認為，復蘇過程縱有起伏，只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，可望支持未來經濟復蘇動力逐步增強。

而目前本港最迫切的是增加投資和經濟驅動力，而吸引企業、招攬人才正是政府全力推進的工作方向，同時亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓香港經濟復蘇時能更充分把握發展機遇，把香港的經濟發展推上更高的台階。