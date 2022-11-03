陳茂波陷「核酸陰陽門」　開腔11度否認特權　被問親證與毒共存？

撰文：文維廣
出版：更新：

於中東染疫的財政司司長陳茂波，趕回港參與國際金融峰會，前日傍晚（1日）入境時核酸檢測被判定為「康復個案」，但避談呈「陰性」抑或「陽性」。事件發酵一天，昨日（2日）深夜政府才出稿證實為「陽性」，令外界質疑為特殊待遇，陳茂波今早連續第二天在峰會「除罩發言」，並首度在會場回應記者提問，在中英文回應中11次強調在事件中沒差別待遇。
陳茂波又為「除罩發言」解畫，指坐在台下時都有配戴口罩，上台發言才選擇除罩，因為「在台上同台下觀眾有一個相當距離」。被問到事件是否反映防疫檢疫有放寬可能性、以及未來可以與病毒共存，他則未有回應。

同所有市民一視同仁　絕無任何特殊安排

陳茂波首次就事件解畫，強調由登機要求、到抵港的防疫檢疫要與一般市民無異，「得到待遇同所有市民一樣，係一視同仁，絕對無任何特殊安排！」他在回應中文問題時，詳細交代來龍去脈，指自己在中東染疫，休息幾日後的一朝快測呈陰晚，即晚啟程回港：「同在境外染疫嘅香港人返嚟之前要快測，陰性先可以上機係一樣。落地之後就做核酸檢測，檢測完就返屋企，『檢測然之後返屋企等結果』亦都同所有市民一樣。」

登機前做咗健康申報，也在申報內講咗我喺當地感染，所以返到嚟，衞生防護中心睇咗我嘅檢測結果，考慮咗健康申報，亦都在檢測時臨床睇咗、問咗，我無其他病情病徽，考慮埋檢測結果後，就判斷我係一個康復個案，唔會有感染別人嘅風險。
陳茂波

檢測結果、健康申報、臨床判斷：係康復個案

陳茂波指政府昨日的聲明，已交代由9月至11月1日同類入境個案有400多宗，重申自己「同所有人一樣無特殊待遇」。其後有英文記者追問，希望陳回應「特權」的質疑，陳以英文重覆答案，中英文回應中11度否認受到優待。

陳茂波11度否認享特權：

「同所有市民一樣」、「係一視同仁」、「絕對無任何特殊安排」、「陰性先可以上機係一樣」、「亦都同所有市民一樣」、「同所有人係一樣無任何特殊待遇」

「Similar to any Hong Kong citizens」、「Apply to any Hong Kong citizens」、「The treatment I’ve been given was same as anyone」、「Similar to the other 400 cases」、「No particular privilege at all」

陳茂波免隔離之謎解開　核酸檢測陽性但符合康復個案情況陳茂波屬「康復個案」點解讀　專家：核酸檢測陽性　惟CT值高於30金融峰會｜ 陳茂波除口罩發表演講　稱港與內地及全球有獨特聯繫金融峰會｜衞生署評定屬康復個案　陳茂波將出席會議惟不參與宴會陳茂波外訪染疫後返港　已接受核酸檢測　「期待可出席金融峰會」陳茂波病毒檢測結果不具傳染性　將出席金融峰會　不參與宴會陳茂波今抵港免檢？李家超：抵埗後驗核酸　倘陽性須接受隔離財政司陳茂波快測陰性　預計明日抵港可參與國際金融領袖投資峰會
新冠肺炎
陳茂波
通關