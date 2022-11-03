陳茂波陷「核酸陰陽門」　開腔11度否認特權　被問親證與毒共存？

於中東染疫的財政司司長陳茂波，趕回港參與國際金融峰會，前日傍晚（1日）入境時核酸檢測被判定為「康復個案」，但避談呈「陰性」抑或「陽性」。事件發酵一天，昨日（2日）深夜政府才出稿證實為「陽性」，令外界質疑為特殊待遇，陳茂波今早連續第二天在峰會「除罩發言」，並首度在會場回應記者提問，在中英文回應中11次強調在事件中沒差別待遇。

陳茂波又為「除罩發言」解畫，指坐在台下時都有配戴口罩，上台發言才選擇除罩，因為「在台上同台下觀眾有一個相當距離」。被問到事件是否反映防疫檢疫有放寬可能性、以及未來可以與病毒共存，他則未有回應。



同所有市民一視同仁 絕無任何特殊安排

陳茂波首次就事件解畫，強調由登機要求、到抵港的防疫檢疫要與一般市民無異，「得到待遇同所有市民一樣，係一視同仁，絕對無任何特殊安排！」他在回應中文問題時，詳細交代來龍去脈，指自己在中東染疫，休息幾日後的一朝快測呈陰晚，即晚啟程回港：「同在境外染疫嘅香港人返嚟之前要快測，陰性先可以上機係一樣。落地之後就做核酸檢測，檢測完就返屋企，『檢測然之後返屋企等結果』亦都同所有市民一樣。」

登機前做咗健康申報，也在申報內講咗我喺當地感染，所以返到嚟，衞生防護中心睇咗我嘅檢測結果，考慮咗健康申報，亦都在檢測時臨床睇咗、問咗，我無其他病情病徽，考慮埋檢測結果後，就判斷我係一個康復個案，唔會有感染別人嘅風險。 陳茂波

檢測結果、健康申報、臨床判斷：係康復個案

陳茂波指政府昨日的聲明，已交代由9月至11月1日同類入境個案有400多宗，重申自己「同所有人一樣無特殊待遇」。其後有英文記者追問，希望陳回應「特權」的質疑，陳以英文重覆答案，中英文回應中11度否認受到優待。

陳茂波11度否認享特權：



「同所有市民一樣」、「係一視同仁」、「絕對無任何特殊安排」、「陰性先可以上機係一樣」、「亦都同所有市民一樣」、「同所有人係一樣無任何特殊待遇」



「Similar to any Hong Kong citizens」、「Apply to any Hong Kong citizens」、「The treatment I’ve been given was same as anyone」、「Similar to the other 400 cases」、「No particular privilege at all」

