對賭CathieWood ETF發行一周年　SARK累漲111%　首年升幅僅次TQQQ

去年11月資產管理公司Tuttle Capital Management LLC 發行了 AXS Short Innovation Daily ETF（SARK），產品與「科技女股神」Cathie Wood 對賭，透過掉期合約追蹤方舟創新ETF（ARKK）的反向表現。

如今 SARK 發行一周年，據彭博統計，SARK 已累計升超111%，是過去一年間發行近450隻ETF之中，表現第二佳。



在過去 12 個月， ARKK 已累計下跌超過七成，與 Cathie Wood 對賭的 SARK 則大賺。

《彭博》報道指， SARK 之所以有著超強勢的表現，主要受惠於聯儲局史無前例地大幅加息。由於一連串的大手加息，令國債息急速抽升，變相拖低一眾具投機性、增長型為主的科技公司，例如是 Zoom、Tesla 等。而這些公司正正佔據了 ARKK 約 70億美元的資產組合。

首年升幅歷來第二佳

彭博分析員認為，任何人在去年及今年發行反向 ETF ，表現皆不俗，因為時機正正是發行 ETF 時被低估的因素。由於 SARK 的發行正合時機，分析員稱，以仍然在交易的 ETF 之中，SARK 首年表現是歷來 20 隻表現最佳的ETF之一，表現僅次於ProShares 三倍做多納斯達克指數ETF （TQQQ），當時該 ETF 首年升幅達 118%。

另一邊廂，押注 ARKK 能夠成功的 ETF 亦慘遇滑鐵盧。在今年5月發行的 AXS創新2倍做多主動型ETF （TARK），即是反映 ARKK 兩倍正向表現，至今已累瀉超過 64% 。