瑞銀汪濤：料中國2023年GDP增速反彈至4.5%

瑞銀發表2023-24年中國經濟展望，該行預計中國2023年GDP增速反彈至4.5%，人民幣兌美元匯率在2023年初可能觸及7.5，2023/24年底會走強至6.9至7.1左右。



瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計2023年國內消費復蘇將推動實際GDP增速反彈至4.5%。隨著房地產活動企穩，房地產下行對經濟的拖累將明顯減弱，基建投資有所減速但仍將會繼續支撐經濟增長，而製造業投資可能放緩。

她預計，CPI按年增速為2%，而PPI將進一步下行。至於到2024年，經濟增速將進一步小幅回升至4.8%，接近潛在趨勢增速。預計人民幣兌美元匯率在2023年初可能觸及7.5，2023/24年底會走強至6.9至7.1左右。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，與房地產相關的不良貸款可能會大幅上升，許多銀行可能需要多年來清理壞賬。

房價下跌抑制居民消費及重工業需求

汪濤提到，近期房地產活動大幅走弱是多年來最嚴重的下行週期，房地產新開工和房地產銷售面積已分別從此前高位下降50%和30%以上。房地產下行意味著地方政府和地方融資平臺面臨融資壓力，削弱了其在2023年債務還本付息和增加公共開支的能力。房價下跌導致的負面財富效應將抑制居民消費，也將抑制上游重工業的需求和投資活動。與房地產相關的不良貸款可能會大幅上升，許多銀行可能需要多年來清理壞賬。

在基準情形下，瑞銀假設明年3月底之後防疫形勢大幅好轉，此前政府需進行多項重要準備工作，包括更加科學地制定對Omicron的宣傳策略和預期管理、進一步加快疫苗加強針接種等。隨著積壓的需求得以釋放，就業壓力緩解和居民收入改善，消費者和企業信心企穩，這將推動服務和消費活動顯著復蘇。該行預計財政政策將保持支持基調，房貸利率將進一步下調，房地產信貸寬鬆將支撐信貸增長。

長遠而言，瑞銀預計未來幾年中國經濟的潛在增長率將逐步放緩，但未來十年仍可保持4%以上的年均增速。隨著地緣政治局勢緊張和脫鉤風險加劇，中國更加強調供應鏈安全和自主創新，同時進一步對外開放國內市場。數位化、技術升級以及綠色發展將繼續引導經濟結構變化，並獲得政策大力扶持。