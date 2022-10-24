國家統計局：前三季度GDP增長3.0%　國民經濟恢復向好

國家統計局周一（24日）發布前三季度的經濟數據，初步核算，前三季度國內生產總值870269億元（人民幣．下同），按不變價格計算，按年增長3.0%，比上半年加快0.5個百分點；按季度增長3.9%。

日前，國家統計局於網頁顯示，多項經濟數據將會延期公布。此外中國海關總署日前也延遲發布原定於10月14日出爐的月度貿易數據，沒有說明延遲的原因，亦於今日公布。



國家統計局指，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和多重超預期因素衝擊，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策措施，國民經濟頂住壓力持續恢復。

統計局稱，三季度經濟恢復向好，明顯好於二季度，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。

農業增加值增長，其中夏糧早稻產量增長0.9%。（資料圖片／新華社）

農業增加值按年增3.8%

前三季度，農業（種植業）增加值按年增長3.8%。全國夏糧早稻產量合計17553萬噸，比上年增加155萬噸，增長0.9%。秋糧播種面積穩中有增，秋糧生產有望豐收。前三季度，豬牛羊禽肉產量6711萬噸，按年增長4.4%，其中豬肉、牛肉、禽肉、羊肉產量分別增長5.9%、3.6%、1.7%、1.5%；牛奶產量增長7.7%，禽蛋產量增長2.7%。三季度末，生豬存欄44394萬頭，按年增長1.4%，其中能繁殖母豬存欄4362萬頭；生豬出欄52030萬頭，按年增長5.8%。

前三季度，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，比上半年加快0.5個百分點。分三大門類看，採礦業增加值按年增長8.5%，製造業增長3.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.6%。高技術製造業、裝備製造業增加值按年分別增長8.5%、6.3%，快於全部規模以上工業4.6、2.4個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長3.6%；股份制企業增長4.9%，外商及港澳台商投資企業下降0.1%；私營企業增長3.4%。

第三季度，中國人均可支配收入按年增長3.2%，各項收入數據均有增長。（路透社）

人均可支配收入按年增3.2%

統計局稱，前三季度，全國居民人均可支配收入27650元，按年名義增長5.3%；扣除價格因素實際增長3.2%，比上半年加快0.2個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入37482元，按年名義增長4.3%，實際增長2.3%；農村居民人均可支配收入14600元，按年名義增長6.4%，實際增長4.3%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長5.1%、5.2%、5.8%、5.6%。全國居民人均可支配收入中位數23277元，按年名義增長5.1%。

海關進出口數據按年增5.7%

中國海關總署公布，9月份進出口數據，以美元計價出口按年增長5.7%，高於市場預期的4%；進口按年增長0.3%，高於市場預期的零增長。貿易順差擴大至847.4億美元，高於市場預估值803億美元，

以人民幣計價，出口增長10.7%；進口增長5.2%。中國9月貿易順差5,736億元人民幣，高於預估順差5,643億元人民幣