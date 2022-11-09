加密貨幣FTT急瀉引發市場動盪　幣安趙長鵬﹕歸納出兩大教訓

全球第二大加密貨幣交易所FTX出現信心危機，隨著宣布有意引入由趙長鵬主理的幣安為戰略股東，正待完成盡職調查。就今次事件，趙長鵬於社交媒體上發文，表示歸納出兩個教訓。

趙長鵬指出不要以自行創建的代幣作為抵押品，以及指出若經營加密貨幣業務，不要借貸﹑不要「有效地」使用資本及並須擁有大量儲備。

Two big lessons:



1: Never use a token you created as collateral.



2: Don’t borrow if you run a crypto business. Don't use capital "efficiently". Have a large reserve.



Binance has never used BNB for collateral, and we have never taken on debt.



Stay #SAFU.🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

趙長鵬稱幣安並無借貸

趙長鵬進一步指出幣安並無透過穩定幣BNB為抵押品，亦無借貸，又指出會保持由幣安設立的投資者保障基金，作為緊急支持用戶資產的基金。幣安針對該基金會撥出部份交易費用，而該基金的錢包由BNB﹑BUSD及Bitcoin（比特幣）組成，今年初成立時價值約10億美元。

趙長鵬在另一篇帖文內指出，銀行能透過儲備金方式經營，可是加密貨交易所不能如此經營；又指出幣安正籌備「儲備證明」，確保全面透明。

日前有加密貨幣媒體指出，FTX同系對沖基金Alameda以大量由FTX發行的代幣FTT為抵押品，讓外界關注FTX流動性。趙長鵬在消息傳出後指出，會將持有的FTT清倉。FTX創辦人Sam Bankman-Fried則批評有對手攻擊公司。可是事件發展成為信心危機，部份FTX客戶未能從提取款項，幣安宣布與FTX達成未具約束力協議，有意再次入股FTX。

4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world. — SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022

Sam Bankman-Fried指出團隊正處理待完成提取指示，又指出將消除流動性緊縮，所有資產將1:1覆蓋，亦是引入幣安原因，會須要一些時間完成，謹此致歉，強調所有客戶均受保護。

他又指出FTX.us及Binance.us均不會受到交易影響，FTX.us會維持實時提取。