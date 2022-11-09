領展：商場租金走勢正面　考慮以出售物業部分權益方式作融資渠道

本港放寬入境措施至「0+3」。領展（0823）主席聶雅倫認為旅客未能來港，零售市道仍要面對挑戰，若防疫政策進一步鬆綁，整體市場將會復蘇。

領展上半年度平均續租租金調整率升至8.5%，行政總裁王國龍就表示，一般租約均以三年為主，因此不少租約是2019年簽訂，當時香港正受不同事件影響，目前市況正面，加上防疫措施越來越開放，對下半年續租租金走勢感正面。

他又指，今年度上半年簽定逾400份租約，當中逾120份是過去未曾在商場營運的新租客，反映有部分過去在傳統旅遊區開店的商戶，亦到民生商場開咨，出租率保持在高水平。

王國龍對下半年續租租金走勢感正面。（張浩維攝）

至於每基金單位中期分派為155.51港仙，少於去年同期的159.59港仙。王國龍指，過去數年以溢價沽出部分物業，決定派發酌情分派，現時分派已經完成，分派增幅不及往年，未來會視況情況決定是否回購。

內地方面，王國龍指會長線投資，疫情總有完結的一天，不會因為短線情況已作出改變，又指去年本港疫情嚴重是，內地業務支持業績，相反現時香港已經反彈，抵銷內地業務疲弱的表現，反映分散投資可降低風險。

海外併購方面，王國龍表示，集團收購在澳洲項目時，已經有與資本伙伴合作的經驗，包括購入項目後，再交由伙伴的子公司管理等。未來會參考過去項目，考慮將出售物業部份權益作融資，並参與管理，或交由另一公司管理。

黄國祥（右一）會透過控制債務比率及規模等方式做好管理。（張浩維攝）

早前有傳領展與競投新加坡NTUC商場項目，王國龍回應指，目前沒有在日本及新加坡積極物色項目，現時併購方面，主要是買賣雙方之間出現的差價比過去更闊，賣方認為項目仍有叫價能力，買方則有不同看法，若賣方願意調整，收窄價差，收購交易仍然會有機會成事，重申雖然目前處於加息環境，但仍有繼續審慎物色收購目標。

面對美國加息，執行董事兼首席財務總裁黄國祥表示，目前集團逾半債務為固定息率，加上上半年平均利息成本約2.5厘，若利息成本上升1厘，財務開支有约2億元變化，會透過控制債務比率及規模等方式做好管理。