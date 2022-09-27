領展撥款1800萬支持九個慈善項目　培訓助視障人士及拯救流浪貓狗

新冠病毒疫情有望退卻，社會逐步恢復正常運作，領展剛公布將於2022/23年度撥款1,800萬元予旗下慈善及社區參與項目「愛・匯聚計劃」，合共贊助九個項目，在疫後重新連繫社區居民。



領展本年度支持的九個項目將於10月正式展開，其中三個全新項目，當中包括贊助心光盲人院暨學校的「視．人生——視障專業人生教練培訓暨校園協作計劃」，為視障青年提供專業教練學訓練；透過資助香港拯救貓狗協會的「『動物輔助介入』可持續發展服務計劃」，培育新一代犬隻服務義工領袖，並把被拯救的流浪貓狗帶入社區，在互動間提升社區人士的情緒健康；珍古德協會（香港）的「ESG領袖培訓計劃」則培養大專生在環境、社會和管治（ESG）方面的知識和綠色技能，長遠希望推動香港成為可持續發展城市。

領展董事會主席聶雅倫認為經過三年多疫情衝擊下，市民比以往更渴求面對面的互動交流，因此重建社區連繫對整體社會重拾正軌至關重要。領展希望透過與社福機構合作推動有意義的慈善項目，為社區帶來正能量。

領展「愛・匯聚計劃」每年將相等於上一財政年度之物業收入淨額最多0.25％的款項，用作支持社福機構在社區開展服務，由2013年成立至今已合共投放1.23 億元，服務涵蓋全港十八區。