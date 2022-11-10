幣安決定放棄收購FTX　稱「問題超出掌控」　比特幣挫至16000美元

比特幣（Bitcoin）等加密貨幣全線暴跌，當中比特幣跌至兩年低。全球排名第二的加密貨幣交易所FTX財務風暴惡化，競爭對手、全球排名第一的交易所幣安（Binance）最新決定放棄收購FTX，有消息指原因是FTX財務黑洞或超過60億美元。



「超級血月」下加密貨幣市場迎來風暴，一眾加密貨幣價格暴跌。在幣安宣布放棄接盤FTX後，比特幣繼日前跌穿20,000美元大關後，進一步下跌，至16,000美元水平，創兩年來的最低水平。以太幣更挫逾25%，低見1,100美元水平。

對於放棄接盤FTX，幣安在聲明中表示，鑒於盡職調查結果，及有關FTX涉嫌對用戶資金處理不當遭到監管部門調查的報導，幣安決定不再推進對FTX.com擬議的收購交易。

知情人士此前透露，幣安的高管通過盡職調查發現FTX負債與資產的缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億。有報道指，FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried告知投資者，他的加密貨幣交易所面臨高達80億美元的缺口。

幣安在聲明中說，「起初我們希望能夠支持FTX客戶，提供流動性，但問題超出了我們的掌控，愛莫能助」。（美聯社）

幣安在聲明中說，「起初我們希望能夠支持FTX客戶，提供流動性，但問題超出了我們的掌控，愛莫能助」。

據《彭博》引述一位直接了解事件的人士稱，FTX創辦人Sam Bankman-Fried告訴FTX.com的投資者，如果沒有現金注入，該公司將需要申請破產。又指出，在幣安撤回了收購建議之前，Bankman-Fried 告知投資者，他的加密貨幣交易所面臨高達80億美元的缺口。

另外，據知情人士透露，美國司法部正在調查圍繞Sam Bankman-Fried旗下FTX.com的動盪，以及導致該公司瀕臨破產的流動性危機。美國司法部的官員正在與證券交易委員會（SEC）的律師一同調查此事。