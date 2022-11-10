港銀搶存｜東亞顯卓理財新客戶　以新資金叙造1年定存息率達4.9厘

本地銀行紛紛以高息吸納存款，東亞銀行（0023）推出優惠，指出從本周一（7日）至下月31日，顯卓私人理財或顯卓理財戶口的全新客戶，以新資金開立指定金額及指定存款期的港元及美元存款，最高存款息率達到4.9厘。



最高存款息率達4.9厘

東亞指出在推廣期內合資格客戶透過分行，以新資金開立指定金額及指定存款期的港元及美元定期存款，可享有下列存款利率。

若存入10至50萬元以下的3個月港元存款息率為4.3厘，50萬至1,000萬元存款息率為4.5厘。若存入等值於10至50萬港元以下的美元存款，存款息率為4.3厘，存入等值於50至1,000萬港元以下的美元存款，存款息率為4.5厘。

若是開立6個月定期存款，10至50萬元以下港元存款息率為4.5厘，50萬元至1,000萬元，存款息率為4.7厘。若存入等值於10至50萬港元以下的美元存款，存款息率為4.5厘，存入等值於50至1,000萬港元以下的美元存款，存款息率為4.7厘。

若是開立的定期存款為12個月，10至50萬元以下港元存款息率為4.7厘，50萬元至1,000萬元，存款息率為4.9厘。若存入等值於10至50萬港元以下的美元存款，存款息率為4.7厘，存入等值於50至1,000萬港元以下的美元存款，存款息率為4.9厘。