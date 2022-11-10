保監局留意到網上聲稱有關張雲正訊息截圖　稱任何惡意起底屬刑事

泰加保險（6161）周二發公告，指出近日，收到眾多有關若干互聯網傳言的公眾查詢，據稱指部分人士（包括但不限於公司前任主席張德熙，一名監管機構的管理人員及其配偶）之間透過即時通訊應用程式進行似乎涉及泰加子公司的若干對話（「對話」）之摘錄。

在對話中，有關人士聲稱包括（i）會將若干金錢利益轉讓予若干人士；及（ii）談及重新取得對公司控制權的內容；及（iii）處理存放於被稱為4D的實體的若干資金的計劃。摘錄亦包含對話參與者的聯絡資料（即電話號碼）以及可瀏覽上述即時通訊應用程式對話的超連結。

泰加已向保監局致函查詢

公司已就上述事項向有關當局發函作緊急查詢並要求其作出澄清，特別是其是否知悉，同意及授權作出有關對話。公司亦正在尋求法律意見，以釐定將採取的進一步行動。倘上述事項有任何重大進展，公司將另行刊發公告。

《香港01》向保監局進行查詢，發言人指出當局留意到網上流傳聲稱與行政總監張雲正有關的Telegram訊息截圖和有關公告。當局亦強調，任何試圖作出身分盜竊或惡意起底的行為均屬刑事罪行，有關事宜已匯報予有關當局處理。