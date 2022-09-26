泰加保險｜高院頒令清盤　保監局強調現存保單不受影響可續申索償

營運的士及小巴等保險業務的泰加保險，年初被保險業監管局全面接管，保監局隨後於今年7月提出向泰加保險作清盤呈請。

高等法院今（26日）頒令泰加保險清盤，並委任德勤 ‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加的共同及各別清盤人。保監局指，此舉可確保泰加的運作得以無縫過渡，以保障保單持有人，並將泰加清盤對保險市場的影響減至最低，另所有泰加現存保單將不會受到清盤令所影響，保單持有人可繼續如常向泰加申請索償。



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保監局稱，所有泰加現存保單將不會受到清盤令所影響，保單持有人可繼續如常向泰加申請索償，香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局將根據其無償付能力賠償基金，分別繼續處理汽車第三者保單和僱員補償保單的索償（估計佔泰加保險負債約94%）。

就泰加現有餘下保單的有效索償（估計佔泰加保險負債約6%），將由清盤人在相關法律許可下處理。根據清盤人的評估，一筆由泰加存放、以保監局名義託管的2.5億元法定存款，加上泰加預期可兌現的資產，將足以支付該等保險索償。