ESG｜恒基于正人：重視可持續發展　發綠債可與銀行達至「雙贏」

本港商界近年愈趨重視環境、社會和管治（ESG），令ESG逐步成為金融市場的主流策略、企業的營運準則。恒基兆業地產（0012）主席辦公室顧問于正人，出席「環境、社會及企業管治高峰論壇2022」時表示，集團重視ESG，並透過綠色貸款，與銀行達至雙贏局面。

他指出，集團旗下有不同的住宅、辦公室及商場項目，兩年前開始為大廈「驗身」，以研究如何有效提升用電及冷氣系統效率，亦會與物業管理部門合作，定時更換冷氣，以達到一個更好的減排目標。

他又指，近年不少投資者都好重視ESG投資，因此要做好溝通，令投資者更了解集團的ESG發展，當中包括為旗下項目做更多大型、具認受性的綠色認證，又指， 集團有為新建項目訂下KPI，大樓至少要獲得六項綠建環評鉑金級認證。

另一方面，恒基亦會通過創新科技及可持續採購，以達到減排目標。他指，集團一直有與國際及本地銀行合作，以提供備用綠色貨款，若企業做好ESG，一方面銀行可「交功課」，證明自己有發行ESG相關貸款，一方面在現時高息環境下，發商展可通過發行綠債，換取較低的利率去推動減排等ESG項目。