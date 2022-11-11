政府最新向下修訂全年經濟預測至收縮3.2%　遠低於8月覆檢

政府今日（11日）發表《二零二二年第三季經濟報告》和2022年第三季度的本地生產總值修訂數字。政府考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，將今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時公布的-0.5%至0.5%，向下修訂至-3.2%。政府將繼續密切留意情況。



政府經濟顧問梁永勝闡述今年第三季的經濟情況，以及最新的二零二二年全年本地生產總值和物價預測。

香港經濟在今年第三季按年收縮幅度擴大。由於外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求。實質本地生產總值繼上一季按年收縮1.3%後，在第三季下跌4.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌2.6%。首三季合計，實質本地生產總值按年下跌3.3%。

至於勞工市場在第三季繼續改善，經季節性調整的失業率由第二季的4.7%，進一步下跌至第三季的 3.9%。大部分主要行業的失業率下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。就業不足率由第二季的 3%，下跌至第三季的 1.8%。

消費物價通脹在今年第三季整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第三季按年上升 1.8%，升幅與上一季的1.7%相若。食品和衣履價格繼續錄得明顯升幅。能源相關項目的價格進一步急升。然而，其他主要組成項目所承受的價格壓力仍然受控。

展望未來，雖然在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通脹總體而言保持溫和。考慮到今年首三季的實際數字為1.7%，今年年基本消費物價通脹率的預測由八月覆檢時公布的2%，向下修訂至1.8%。相應的整體消費物價通脹率預測亦由2.1%向下修訂至1.9%。