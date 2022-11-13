陳茂波：擬年底前以代幣化方式發行綠債　探討規管穩定幣

財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌表示，自今年中以來，國際上相繼有加密貨幣崩盤或相關企業破產，上周亦有大型虛擬貨幣交易平台申請破產保護，市場形容為「加密貨幣寒冬」，令業界更認定必須以具透明度的方式運作，加上妥善適切的監管和合規要求，才有利於虛擬資產行業的長遠發展。



陳茂波表示，特區政府在上月底發表了《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，展示了政府與業界一同探索金融創新的決心和承擔，也清晰說明了政府的立場：在積極擁抱創新的同時，必須有相適應和與時並進的監管配套，才能妥善管控風險。

他指，這份宣言得到虛擬資產業界的普遍認同和支持，收到很多正面回應，不少相關企業也積極考慮擴大在港的營運或將業務遷回本港發展。

陳茂波指出，對於在港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。（資料圖片）

探討如何規管用作支付用途之穩定幣

陳茂波續稱，在虛擬資產發展政策宣言中，提出了多個試驗計劃，包括將新一批供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行，預計年底前推出，這將成為全球首批代幣化的政府綠色債券。

陳茂波又指，金管局亦正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和支柱，推動更多創新提供所需的配套。此外，金管局已於較早前進行諮詢，探討如何規管用作支付用途的穩定幣，稍後會公布下一步的跟進工作。

證監會方面，陳茂波指，在「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則下，證監會已發牌給兩家虛擬資產交易所，監管規定與傳統證券交易所相類似，包括必須將客戶資產存放在獨立帳戶、遵守財務資源要求及須備存至少12個月的實際營運開支、須避免利益衝突（不得參與自營莊家活動）等規定。

政府擬將新一批供機構投資者認購的綠色債券，以代幣化方式發行。（廖雁雄攝）

證監會亦向八家虛擬資產基金管理公司發出牌照，並批准了兩家經紀行在綜合帳戶安排下為其客戶進行虛擬資產交易。

他指，近期致力就虛擬資產服務提供者推出發牌制度，讓這些營運商所受的監管要求與傳統金融機構相類近，包括須遵守打擊洗錢及恐怖份子資金籌集和保護投資者方面的規定。今次的政策宣言也表明，證監會正就在新發牌制度下，零售投資者有限度買賣虛擬資產須配套的額外保障規定展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），陳茂波指政府持歡迎態度。