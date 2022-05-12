穩定幣比特幣波動　虛幣監管要跟得上

全球第四大「穩定幣」的TerraUSD周三（12日）一日內市值暴跌逾七成，一度由1：1兌美元跌至1：0.26，同日穩定幣Terra（Luna）亦一度跌超98%。事件引起美國金融監管機橢的關注，財長耶倫再度強調制訂穩定幣監管框架的迫切性，並呼籲國會授權監管穩定幣。



「穩定幣」是一種加密貨幣，與一般常見去中心化加密貨幣不同的是，「穩定幣」與一種或多種貨幣或主要商品掛勾，以確保其價值，故才有「穩定」的稱呼。TerraUSD便聲稱與美元以1：1掛勾，不過與真實美元不同的是，它只是一種由韓國Terra公司以演算法得出的加密貨幣，其發行並沒有美國政府以主權作擔保，所謂的掛勾只是一種信用，而由於沒有任何機構保證其價值，只要有資金故意沽空，其價值便會大跌。

新興貨幣層出無窮

自從比特幣興起後，加密貨幣及各種新興貨幣有如雨後春筍般出現。在這股熱潮下，就有包括比特幣這類去中心化的貨幣、也有像穩定幣這種與某種貨幣或商品掛勾的中心化加密貨幣，甚至最近更興起了能以各種形態出現、並且彼此間沒有互換性的非同質化代幣（NFT）。假以時日，社會上有可能會出現更多種類的所謂「貨幣」。

因此，需要監管的其實不單只是穩定幣而已，也包括了眾多的虛擬貨幣。這些不同形式的「貨幣」未必沒有價值，但卻可能像TerraUSD出現故意炒作或沽空，也可能成為新型騙局。系統風險存在，但由於這些虛擬貨幣概念新穎，現行的法律未必能有效地對其監管，存在漏洞。以穩定幣為例，雖然其自稱為一種「貨幣」，但在交易上只是一種普通商品，甚至連證券也不屬於，可以繞過對金融產品的監管，其交易可能成為系統風險的一部分。

以往穩定幣市場以美元穩定幣為主。

香港也應盡早推出監管

這些高風險的金融產品並不只是美國的問題，香港也應該關注其風險問題。尤其是，近年愈來愈多香港人投資在虛擬貨幣市場，也有很多人希望通過NFT等新興方式創業。隨着這些東西在香港愈來愈普及，政府應盡快更新法律，以確保它們有相應的監管。

不過至今為止，香港仍未有對虛幣的相應金融監管。例如，香港金融管理局指出比特幣並非法定貨幣，只是一種「虛擬商品」，其價值並無實物或發行人支持，所以並無固定價值，它亦不在金融管理局的監管範圍內。已經存在多年的比特幣尚且無對應的金融管理，其他新興的虛幣更難言有監管。為了正確引導虛幣熱潮、避免其成為金融風險，政府也應該及早推出對虛幣的相應監管政策。