會財局：20項目素質欠佳調查部需跟進　加息環境增核數工作挑戰性

會財局發布2022年中期查察報告，查察部主管賴翠碧表示，三年查察期中首兩年半來共發現約20個項目有質素問題，而需要轉交調查部考慮進一步跟進。



料2023年核數師處理財務報告更具挑戰

會財局主席黃天祐表示，市況持續波動，當中特別是息口增加，影響公司借貸成本、可持續經營能力及資產公允值等，會導致管理層和核數師出現分歧機會上升，預計2023年核數師在處理財務報告時會更具挑戰性，而會財局工作重點之一也將會是以風險主導。

他建議，上市公司管理層、公司的審計委員會及核數師三方，需要提升溝通，進行理性互動，避免財務報告素質的倒退。至於美國會計監管機代表到香港，審查在紐約上市的中國公司帳目，他就表示不會作相關回應及更新。

發現有核數師違專業守則

查察工作方面，許多發現的缺失與類別B及C事務所的公眾利益實體項目相關，普遍缺失包括缺乏足夠專業懷疑態度，未充分評價管理層對收入確認及預期信用損失的會計準則應用，以及未有充分對日記帳分錄和其他調查進行測試。

賴翠碧表示，B及C類事務所為三年查察1次，A類則每年1次，主要由於前者處理上市公司項目較少，若果上司公司項目增加，會再視乎情況而決定是否需要增加查察頻率。

另外，會財局也發現有核數師違反《專業會計師職業道德守則》的獨立性規則，對此表示關注。賴翠碧表示，至今發現了一個審計項目有此問題，涉及幫助上市公司子公司做業績報表，會考慮進一步跟進處理。