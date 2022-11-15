IMF總裁向G20領導人發警告﹕不要讓貿易保護主義扎根

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃向二十國集團領導人發出警告，指出不要讓貿易保護主義札根，又指出世界經濟分裂為地緣政治集團將嚴重損害經濟增長。



格奧爾基耶娃指出由於俄烏戰爭﹑高通脹及氣候災害，導致世界上有3.45億人目前正遭受糧食危機，又指出G20成員國應該讓貿易發揮作用。

她進一步指出消除壁壘特別是糧食及化肥方面的壁壘，很大程度上能減輕數億人的痛苦，明言不可以讓保護主義扎根，讓世界陷入分裂。

若中國肺炎疫情持續時間較長，全球經濟將受到衝擊。包括IMF在內的多個機構已發出預警。（Reuters）

IMF日前指對全球經濟前景感悲觀

日前IMF發表最新報告，認為未來全球經濟展望更黯淡。IMF指出，全球經濟前景較上個月時作出的預測更黯淡，稱最近幾個月採購經理指數（PMI）調查數據持續惡化。IMF於上月將明年全球經濟增長預測，下調至2.7%。

IMF將這種前景變差歸咎於持續高通脹引發的貨幣政策緊縮﹑內地經濟增長勢頭疲弱，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致持續供應中斷及糧食不安全狀況。

歐洲經濟前景更黯淡

IMF在G20領導人峰會準備的博客文章中，指出最近的高頻指標證實前景更為黯淡，特別是歐洲。最近製造業及服務業PMI顯示，G20大多數經濟體的經濟活動疲軟，經濟活動將收縮，可是通脹卻居高不下。

IMF又指出愈來態多G20國家數據顯示，由今年較早時的擴張區降至顯示收縮水平，同時全球碎片化加劇了下行風險匯集。