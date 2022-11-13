IMF：中美競爭危及全球經濟　美國對華關稅產生反效果

國際貨幣基金組織（IMF）負責人星期六（11月12日）警告，中美競爭會給全球經濟帶來風險，稱美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口商品徵收關稅的行為將帶來反效果。



IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在接受《華盛頓郵報》採訪時說：「我們可能會陷入到一個更加貧窮和不安全的世界……我在鐵幕的另一邊經歷了第一次冷戰。而且，是的，那裏相當冷。」

出生於保加利亞的格奧爾基耶娃表明：「對另一代人進行第二次冷戰是非常不負責任的行為。」

在談及特朗普的對華關稅政策，格奧爾基耶娃說：「重要的是要仔細思考行動以及可能產生的反擊行動，因為一旦你把精靈從瓶子裏放出來，就很難再把它放回去。」

英媒報道，拜登政府至今尚未取消特朗普的對華關稅，這些措施使美國進口商損失了數十億美元。

美國政府曾考慮取消部份對華關稅遏制通脹，但卻遲遲沒有下文。

一名熟悉內情的消息人士向英媒透露，中國大陸在台灣週邊的軍事演習導致拜登政府重新調整了他們的想法，即是否取消一些關稅或對華加徵其他關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

