FTX事件｜BC科技﹕並無因事件蒙受任何損失　致力與監管機構合作

BC科技（0863）發公告，指出關於加密貨幣交易所FTX於近期倒閉，公司董事會冀告知股東及潛在投資者，（i）並無因FTX及Alameda Research公司的事件而受到影響，（ii）並無承受代幣（FTT）風險，及（iii）並無因該等事件或情況而蒙受任何損失。



該公司董事會預計，加密貨幣市場參與者，尤其是機構及專業投資者，今後將更加傾向與提供消費者保護及破產隔離的持牌平台進行交易。公司指出，由於投資於受監管及持牌的業務，已處於有利位置，滿足該等客戶的需求。

監管、復原力及適應力為數字資產行業的主要趨勢 — 更多法例及政府支持屬整個行業正面長期趨勢的一部分，此為其帶來公平競爭並更能保障消費者，兩者均為健康市場的關鍵要素。公司指出致力與香港及其他司法權區的監管機關合作，確保建立公平的競爭環境及穩健的全球數字資產生態系統，並致力履行使命，以數字資產推動下一代資本市場的發展，訂立表現、安全及合規標準。

公司又指出其全資附屬公司OSL Digital Securities Limited獲證券及期貨事務監察委員會發牌，可進行與數字資產有關的第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）的受規管活動。