體育熱話｜FTX破產轟動全球　布雷迪居里大坂直美無一倖免

虛擬貨幣交易平台FTX周五（11日）突然申請破產，引起全球關注，FTX近兩年一直尋求透過體育項目宣傳，多名體壇巨星、球隊甚至是職業聯盟都曾與FTX簽約，FTX破產對體育界帶來衝擊不小。



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布雷迪（圖左）與前妻Gisele Bündchen均是FTX投資者之一。（Getty Images）

運動員中，與FTX合作最密切的當數NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）。他與名模前妻Gisele Bündchen在2021年6月宣布與FTX合作，布雷迪擔任大使一職，並曾現身FTX的廣告，而Gisele亦在FTX擔任顧問一職，二人獲得FTX股權與虛擬貨幣作報酬，布雷迪曾稱FTX「讓他看到無盡的可能」。現時FTX破產，布雷迪投資在公司的心血可能「一鋪清袋」。

受影響的體壇名將絕不止布雷迪，NBA金州勇士球星居里（Stephen Curry）與日本網球手大坂直美亦是FTX代言人，兩人亦分別獲得FTX股權與虛擬貨幣，而自去年11月起擔任FTX全球大使的棒球巨星大谷翔平，其報酬更是全額以股份與虛擬貨幣支付。相信FTX破產對這些巨星影響不小。

受FTX破產影響的體壇明星：

除運動員外，不少體育隊伍亦與FTX有業務往來。NBA勇士隊在2021年12月宣布成為FTX的國際合作夥伴，根據美國媒體CNBC報道，合約總值1000萬美元。雙方的合作容許FTX透過勇士主場場內標示、勇士旗下發展聯盟球隊及電競隊伍展示其公司品牌。此外，FTX亦取得製造勇士的「非同質化代幣」（non-fungible token，NFT）的權利。

另一NBA球隊熱火的主場則在2021年6月起由FTX冠名，為期19年，金額高達1.35億美元，FTX宣布破產後，熱火與擁有球場的地方政府已宣布將尋找新冠名贊助商。

FTX上年開始冠名熱火的球場。（美聯社）

賽車界方面，F1平治車隊在2021年9月與FTX簽約，讓FTX的標誌在其賽車與車手服裝等地方展示，雙方亦有推出NFT。車隊現時亦已宣布自今周的巴西站賽事起，將移除車上的FTX標誌，並將繼續觀察FTX破產的事態發展。

F1平治車隊今場起從賽車上移除FTX標誌。（美聯社）

作為美國「四大職業體育聯盟」之一的美國職棒大聯盟（MLB），亦在2021年6月認可FTX為其官方虛擬貨幣交易合作夥伴，FTX標誌亦會出現在美職棒的球證衣服、轉播賽事、網頁、廣告與社交媒體上。

FTX上年起亦與美國職棒大聯盟展開合作。（Getty Images）

上述受影響者的持份者中，只有熱火發聲明中止合作，平治則暫時移除標誌，其他人則尚未回應事件。