FTX事件｜趙長鵬﹕幣安暫停接受FTT存款　疑成立復蘇基金支持同業

加密貨幣交易所FTX上周五（11日）於美國申請破產保護，曾一度有意出手相助，買入FTX.us以外的另一個加密貨幣交易所幣安，其行政總裁趙長鵬指出，幣安將暫停接受FTX發行的代幣FTT存款。他指出有關安排是防止FTT出現可疑的額外供應，影響市場。



趙長鵬進一步指出，FTT合同部署者轉移所有剩餘的FTT供應，涉值4億美元。有關供應理應日後分批解鎖，現時不太確定發生何事。

他亦表示過往幣安不會公開評論對手的政策，過往曾由其本人打破數次，未來或會再稍微打破有關政策，說出更多行業中看好的問題。他指出這樣或會引發更多MEME圖，卻非其本意，即使有時或屬虛驚一場，其目的是希望降低風險。

其後趙長鵬再發帖文指出，指出為降低FTX事件造成的進一步連帶負面影響，幣安正在組建一個行業復蘇基金，協助哪些在其他方面有強勁表現，可是陷入危動性危機的項目，更多細節容許公布。

趙長鵬又指出，項目團隊若認為自己符合條件，可與Binance Labs聯繫，並表示對歡迎其他有資金並想要共同投資的行業參與者。

Tron創辦人孫宇晨指出，TRON DAO﹑Huobi Global及Poloni ex會參與該行榿復蘇基金，協助優秀的建設者及開發者從危機中復蘇。

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 14, 2022

趙長鵬在另一篇帖文內指出，未曾沽空FTT，又指出目前幣安仍持有FTT。他又指出接獲FTX創辦人Sam Bankman-Fried來電後，已停止沽出FTT。

巴哈馬警方發聲明指正調查FTX

另一方面，FTX遭到總部所在地的巴哈馬警方調查。巴哈馬警方於周日（13日）發出聲明，指出因應FTX破產警方調查團隊與當地證券監管部門正合作，調查有否違法行為。