賀一誠﹕博彩業需與其他行業共同發展　冀博企做好員工保障

澳門特首賀一誠今日出席立法會答問大會，他回應議員提問時指出，博彩業為當地經濟來源，惟需與其他行業共同發展，又指出多元發展是博彩競投的重要要求，非博彩元素亦為鞏固博彩業健康發展基礎，若欠缺相關主要客源，行業發展亦會受到影響。



他指出新博彩法﹑博彩中介業務通過清晰訂明有關條款，且提出致力推動非博彩元素，獲中央政府支持，亦為恢復電子簽註﹑團隊遊奠定基礎。

賀一誠進一步指出博彩業員工保障是首位，政府不會作出任何退步，並希望賭牌競投人承諾及做得到。政府會有監管制度，亦相信競投人有社會責任做好相關工作。雖然不少業界擔心賭牌重新競投後會出現大規模減薪及裁員，但他不不會回應有關推論，亦無法評估，只是實事求是工作。

稱已有大型內地企業赴澳調研

賀一誠又表示澳門政府明年擬加大對內及對外有關投資工作，並通過非博彩行業落實吸引更多人參與相關綜合性投資，並指出已有不少大型內地集團前往澳門開展調研，可是投資不會「即刻」，企業需詳細調研才能落實項目，澳門會更努力做有關工作。

另一方面，賀一誠預料這幾天很快將收到國家文旅部有關廣東省旅行團可赴澳通知。當廣東省旅行團落實來澳後，將盡快向中央申請另外3省1市旅行團來澳。

他又說，自11月起內地內地恢復赴澳電子簽注後，內地來澳航班每日上座率十分高。他希望今個月及12月的活動能吸引更多人來澳門，澳門航空亦已準備好加密航班。