積金局﹕優化強積金計劃基金審批標準　A股基金等有望獲納入

積金局優化強積金計劃基金審批標準，以應對人口急速老化﹑金融市場日趨動盪等風險，令強積金計劃更多元化。受託人有望獲准提供新類型基金，包括內地A股基金﹑股票市值較大國家的單一市場基金，以及符合一定條件的特殊基金，如ESG主題基金。積金局將按個別情況評估受託人建議，避免重覆出現投資目標相似的基金。



暫考慮股票市值最大3國家基金

積金局行政總監鄭恩賜指出，目前只會考慮審批受託人提供股票市值最大3個國家的基金，亦即內地﹑美國及日本，相關國家具有足夠股票予基金選擇，能確保強積金計劃達到多樣化﹑分散投資及控制風險。至於股票市值較小的國家，可能未能達到有關目標。他未有披露實際市值門檻，但強調會動態監察不同國家股票市值變化，按實際情況考慮是否需要擴大可投資單一市場數量。

至於納入符合一定條件的特殊基金，積金局指出審批時會有關基金與亞太區基金比較，並考慮市場地域及投資行業等一籃子因素。若與亞太區基金差距甚遠，將不獲批准。

積金局亦指出指數基金為成本較低的選擇，若建議新基金為非指數基金，受託人需要提出理據，如過去淨回報走勢﹑收費是否具有競爭力等。鄭恩賜指出需要以成員利益為先，但政策並非傾向指數基金。主動型基金只要淨回報理想，縱收費與現有基金持平，仍有望獲批。可是一旦收費高於現有基金，很大可能不獲批。