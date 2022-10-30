積金局指疫情下拖欠強積金供款上升三成 將推新招對付違規個案
撰文：勞敏儀
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屹立香港半個世紀的康泰旅行社因資不抵債，被母公司「凱撒旅業」清盤，同時被揭康泰拖欠強積金供款及附加費。積金局主席劉麥嘉軒今日（30日）發表網誌表示，疫情下拖欠強積金供款情況增加，在今年四月至九月，積金局已向拖欠供款的僱主發出超過17萬張付款通知書，按月平均為2.85萬張，較疫情前上升約三成。
劉麥嘉軒表示，絕大部分僱主都奉公守法，拖欠強積金供款而需要局方採取跟進行動的比例只佔少數，但疫情持續影響香港經濟近三年，拖欠強積金供款的情況在疫情後亦有所增加。
追討拖欠強積金供款「四部曲」
一旦發現有違規情況，積金局會主動為受影響僱員向僱主展開追討拖欠強積金供款「四部曲」，包括即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的僱員追討拖欠供款連同附加費；聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，要求僱主即時補交所有拖欠款；向僱主展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討拖欠供款及附加費；若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，最後一步是為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。
積金局在2021-22年度，已成功為超過八萬名僱員，追討約1.4億拖欠供款及附加費，而在今年四月至九月，已為超過五萬名受影響僱員追討約共8,400萬拖欠供款及附加費。
推新措施對付違規個案
劉麥嘉軒表示，積金局將會推出新措施對付違規個案，包括要求強積金受託人完成處理僱主供款後，要以電郵通知計劃成員；延長熱線服務時間，方便市民向局方查詢或投訴。她又指，當積金易平台啟用後，積金局亦可透過平台收到拖欠供款報告，更快捷採取執法行動。
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