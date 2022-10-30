積金局指疫情下拖欠強積金供款上升三成　將推新招對付違規個案

屹立香港半個世紀的康泰旅行社因資不抵債，被母公司「凱撒旅業」清盤，同時被揭康泰拖欠強積金供款及附加費。積金局主席劉麥嘉軒今日（30日）發表網誌表示，疫情下拖欠強積金供款情況增加，在今年四月至九月，積金局已向拖欠供款的僱主發出超過17萬張付款通知書，按月平均為2.85萬張，較疫情前上升約三成。



積金局主席劉麥嘉軒10月初與飲食業職工總會代表及工友就保障工友的強積金權益交換意見。（積金局圖片）

劉麥嘉軒表示，絕大部分僱主都奉公守法，拖欠強積金供款而需要局方採取跟進行動的比例只佔少數，但疫情持續影響香港經濟近三年，拖欠強積金供款的情況在疫情後亦有所增加。

追討拖欠強積金供款「四部曲」

一旦發現有違規情況，積金局會主動為受影響僱員向僱主展開追討拖欠強積金供款「四部曲」，包括即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的僱員追討拖欠供款連同附加費；聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，要求僱主即時補交所有拖欠款；向僱主展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討拖欠供款及附加費；若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，最後一步是為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。

積金局在2021-22年度，已成功為超過八萬名僱員，追討約1.4億拖欠供款及附加費，而在今年四月至九月，已為超過五萬名受影響僱員追討約共8,400萬拖欠供款及附加費。

（積金局圖片）

推新措施對付違規個案

劉麥嘉軒表示，積金局將會推出新措施對付違規個案，包括要求強積金受託人完成處理僱主供款後，要以電郵通知計劃成員；延長熱線服務時間，方便市民向局方查詢或投訴。她又指，當積金易平台啟用後，積金局亦可透過平台收到拖欠供款報告，更快捷採取執法行動。