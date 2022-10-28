積金局﹕康泰未有為3名員工供今年6至9月強積金　會代追討

康泰旅行社母公司凱撒於公告內指出，康泰因資不抵債擬啟動清盤。積金局指出根據調查資料顯示，康泰未有為3名員工繳交涉及6至9月不同供款期的強積金，及未有為約250名員工繳交7至9月由於遲供款而須繳交的附加費，相關款項總數為2萬元。



積金局指出十分關注康泰擬啟動清盤事件，並高度重視僱主是否有拖欠強積金供款的情況。 積金局成員保障及服務部專責為僱員向違規僱主追討拖欠供款，保障計劃成員利益。除處理市民的投訴，亦設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，就康泰旅行社 事件局方已主動跟進違規個案,致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局指出，根據積金局調查資料顯示，康泰旅行社未有為3名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交 的附加費，金額總數約為2萬元。

欠款及遲供款附加費共2萬元

積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

根據強積金法例，僱主必須準時為每名年滿18歲至64歲的僱員 ( 包括受僱期不少於60日的全職或兼職僱員）登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。

積金局呼籲若有關員工懷疑出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線2918 0102或電郵( mpfa@mpfa.org.hk)與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助 。