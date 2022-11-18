英國預算案｜最低工資增近一成　延長能源補貼　料來年衰退1.4%

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）11月17日公布秋季財政預算案，內容涉及多項加稅和削減開支的措施，焦點包括大幅上調最低工資近一成和延長能源補貼一年。

英國預算責任辦公室（OBR）表示，英國經濟連續收縮兩季，已陷入衰退，預料今年增長4.2%，但來年收縮1.4%。通脹率今年則料為9.1%，來年料為7.4%。



OBR又預料，民眾在算入通脹後的「可支配收入」跌幅，將會是1956至57年度以來最大，情況至2023年後期才紓緩，並至少維持至2027年。

英國秋季財政預算案重點：



- 23歲以上人士最低時薪由9.5鎊增至10.42鎊。

- 支付45%最高階級入息稅的門檻，由年薪15萬鎊降至125,140鎊，其餘三個階級門檻凍結至2028年。

- 國民保險和遺產稅主要稅階凍結至2028年。

- 資產增值稅免稅額明年由12,300鎊減至6,000鎊，2024年4月再減至3,000鎊。

- 電動車2025年4月起不再獲稅項豁免。

- 退休金等福利增幅跟隨通脹。

- 能源補貼措施來年4月起再延長一年，但封頂數額由每年2,500鎊增至3,000鎊。

- 油氣公司的暴利稅由25%增至35%，維持至2028年3月。

- 生產電力的企業來年1月起要交45%「臨時稅」。



另外，財政部確認地方政府在毋須公投下，一次最多可上調市政稅的幅度由3%增至5%。



侯俊偉表示，明白英國已陷入衰退，稱他的計劃是為了重建經濟和減輕負債，能保護弱勢社群。不過，工黨批評計劃猶如打劫民眾，正在摧毀經濟，並要求勞動階層付出更多。