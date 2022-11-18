國泰上月載客量按年飆逾4倍　料下半年業績較上半年顯著改善

國泰（0293）公布10月客﹑貨量數據，上月該公司載客40.9萬人次，按年大增424.5%，惟仍較2019年10月大跌85.4%。收入乘客千米數按年升416.6%，與2019年10月相比，跌幅為80.1%。



上月客運率為73.6%

國泰又指出上月客運載率為73.6%，增加44個百分點，以可用座位千米數計算的運力按年增加108%，惟與2019年10月相比下跌79%。

公司表示，今年首10個月，載客人數按年增加166%，運力上升20.4%，收入乘客千米數升167.8%。

貨運方面，國泰指出上月運載貨物10.94萬公噸，按年減少20.1%，若與2019年10月相比跌幅為40.2%。月內貨物收入噸千米數按年跌25%，與2019年10月相比跌36.2%。運載率為69%，下跌13.9個百分點，以可用貨物噸千米數計算的運力按年跌9.9%，與2019年10月相比減少37.2%。在今年首10個月，載貨量跌11.1%，運力減少21.9%，貨物收入噸千米數下跌30.9%。

本季內增加3000班航班

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，上月公司已增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，並且恢復了往來馬德里﹑當蘭﹑班加羅爾﹑杜拜及加德滿都的航班服務。整體而言10月客運航班運力較9月增加32%，約為疫情前水平的21%，平均每日載客人次由9月時的8,800人增至接近1.3萬人次。

林紹波展望今年年底前業務狀況時表示:「集團早前公布在 10 月至12月底期間，會增加約3,000班客運航班，並將能實現於 2022 年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。我們預料直至 2022 年年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面。

「我們早前表示，目標是由 8 月份起實現經營正現金流。其後，香港進一步調整旅遊限制及檢疫措施，因此我們預期 2022 年下半年將能整體達至經營正現金流。

料下半年業績較上半年有改善

「我們預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現，會較上半年有顯著改善，然而整體 2022 全年業績仍將錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損（當中大部分聯屬公司帳目延遲三個月結算，其中部分已作公布）。整體而言，我們預期集團（包括旗下航空公司、附屬公司及聯屬公司）將於 2022 年度錄得重大虧損。」