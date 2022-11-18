康師傅、華潤萬象生活及海爾智家「染藍」　成份股數目增至76隻

恒生指數公司公布季度檢討結果，宣布將康師傅（0322）、華潤萬象生活（1209）及海爾智家（6690）納入恒生指數成份股，成份股數目由73隻增加至76隻；所有變動將於2022年12月5日（星期一）起生效。

各成份股亦有改變，其中變化較大的包括友邦保險（1299）由8.27%下調至8%；滙豐（0005）則由7.89%上調到7.95%；騰訊控股（0700）亦上調到8%；阿里巴巴 - SW由6.96%上調至7.57%。

另外， 恒生中國企業指數（國企指數）納入中石油（0857）、中升集團（0881）、理想汽車-W（2015）及海爾智家，同時剔走阿里健康（0241）、中國燃氣（0384）、信達生物（1801）及嗶哩嗶哩-W（9626），成份股數目維持50隻。

中金較上前發表報告，指考慮到市值及行業代表性等因素後，揀選了8隻染藍大熱，按潛在權重排名為京東健康（6618）、快手（1024）、海爾智家（6690）、康師傅（322）、華潤電力（836）、金蝶國際（268）海豐國際（1308）及嗶哩嗶哩（9626）。