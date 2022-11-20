陳茂波：將主動出訪世界各地　尋求投資和發展機遇

財政司司長陳茂波今（20日）於網誌表示，他上周以國家代表團成員身分，在印尼參與G20峰會時，感受到不少與會國家代表對我國推動全球發展、共享成果的倡議有著由衷的認同和支持。會上，他與不同地區的與會政府代表、當地商界及企業代表等交流意見，探討如何加強經貿合作，並鼓勵外地企業可更好利用香港國際金融中心、商貿中心的平台，以籌集資金及擴展業務。

印尼商界擬明年訪港

他又指，印尼當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，而他也邀請了是次會面的一些印尼朋友出席明年1月在港舉行的亞洲金融論壇。

陳茂波指，港府將會更多主動出訪世界各地，積極尋求合作、投資和發展機遇。（資料圖片／廖雁雄攝）

本港可更好發揮「超級聯繫人」角色

陳茂波表示，在全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變叠加的階段，亞太地區有更迫切的需要合力打造穩定暢通的產業供應鏈，加強區內經貿合作。在這個大格局下，香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色，與東盟以至是亞洲各國共同分享繁榮發展的未來。

未來，本港將加緊推動經貿合作，包括爭取盡快加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），進一步融入區域產業鏈，鞏固香港作為國際貿易中心的地位。他續指，隨著香港逐步恢復跟國際的聯繫，港府將會更多主動出訪世界各地，說好香港故事，積極尋求合作、投資和發展機遇。