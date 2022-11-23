曼聯球迷兩接震撼消息　與C朗分手及大股東研賣盤　盤後股價飆11%

作為曼聯球迷，相信今早接連收到兩項大消息後，定必感到相當震撼。先有球會發聲明，表示與隊中超級球星C朗拿度宣布解約，後有球會再發聲明指出大股東格拉沙家族或有出售球會。



兩單消息公布後，均對股價帶來正面作用。曼聯於交易時段股價先上揚18.19%，收市報15.4美元；交易後時段股價再升11.3%，報16.63美元。

C朗因為恩師費格熟重返曼聯，但現時在球隊內位置尷尬。（Getty Images）

據球會聲明，指出主席阿夫拉姆格拉沙及祖爾格拉沙指出，曼聯在全球擁有11億球迷及支持。為繼續建構球會輝煌的歷史，董事會獲授權以對不同策略選項作評估，又指出會審視所有選項以確保對球迷及球會而言，可以推動球會長遠發展。透過有關程序，將會全面集中於為球迷﹑股東及不同持份者的最佳利益。

至於有關戰略選項，將包括對球會進行新投資﹑出售及其他在公司層面進行交易。同時會考慮不同方案以提升球會，如對球場及基建項目進行重建﹑在全球層面上擴大球會的商業運作，以及對球會內男﹑女子隊伍，以及青年軍的提升，及為球迷﹑股東及其他持份者帶來利益。