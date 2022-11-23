C朗重返曼聯美夢變噩夢時序　由紅魔寵兒到「維園阿哥」失球迷心

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）2021年8月重返曼聯震撼全球，奧脫福寵兒「愛回家」一幕喜氣洋洋，消息一出紅魔市值一度飊升逾2億英鎊。葡萄牙球王載譽回歸，一句「我愛曼聯」即令所有紅魔球迷融化，僅僅15個月之後，他再度震撼全球，但一切變了樣——要求離隊、缺席季前訓練、拒絕後備上陣、在傳媒面前力數球會和領隊不是，最終再度離隊。

到底哪個環節出錯，令C朗重返曼聯美夢變噩夢？讓我們由他重返曼聯一刻開始重塑時序，嘗試找出答案。



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C朗再度與曼聯「分手」。（Getty Images）

2021年8月：重返曼聯

C朗8月下旬傳出回歸英超消息，目的地卻是紅魔鬼同市宿敵曼城。正當全世界以為葡萄牙球王勢與哥迪奧拿共事，發展突然180度逆轉——C朗將重返曼聯。消息一出，曼聯股價急升，市值也一度飊升逾2億英鎊。8月31日，他正式重返奧脫福。事後C朗確認幾乎加盟曼城，恩師費格遜一個電話，令他回心轉意。

即使之後C朗在訪問中高呼：「我愛蘇斯克查」，但蘇B被炒一事，C朗被指為幕後推手之一。（Getty Images）

2021年11月：蘇斯克查被炒

C朗重返曼聯，有個夢幻般美好的開局：首次重披紅魔戰衣，奧脫福英超主場對紐卡素即梅開二度。然而蜜月期一閃即逝，9月下旬英超連續4仗無波入，曼聯聯賽1和3負，包括主場0：5慘負利物浦。領隊蘇斯克查捱至11月中終被炒，當時有報道指，C朗是「蘇B」被辭退幕後推手之一。

卡域克出任看守領隊首仗對車路士，C朗被貶後備，卡域克當時指：「純粹是一個為球隊作出的決定，毋須增添戲劇性，每個人一切安好，包括C朗在內所有出場球員也很好，有需要時他會重返正選。」

蘭歷克領軍下，曼聯戰績低落，C朗縱入球數量不差，未能帶領球隊續戰歐聯。（Getty Images）

2022年5月：曼聯神射手

C朗跟曼聯一樣，整季狀態起起伏伏，蘇斯克查被炒後，C朗12月一度回勇。至1月作客賓福特一仗被蘭歷克調出後大發脾氣，之後作客般尼一仗後備上陣22分鐘，完場後直衝更衣室沒有向曼聯球迷致意，彷彿用行動說明他的不滿。但3月對熱刺、4月對諾域治先後連中三元，展現本色。

最終在重返紅魔首季攻入18個聯賽入球，成為隊中神射手，在英超亦僅次於並列金靴的穆罕默德沙拿和孫興慜之後；C朗在歐聯7次上陣攻入6球，全季39仗入24球，即使偶爾顯得力有不逮，數據仍算亮麗。然而，縱使C朗個人數據不俗，曼聯整體表現令人失望，英超聯賽只得第6，失去來季歐聯資格，降格轉戰歐霸，加上歐聯16強已出局，為C朗離隊埋下伏線。

C朗今年夏天要求離隊卻走不成，留下來在熱身賽首次跟坦赫格合作彼此已有意見。（Getty Images）

2022年7月：要求離隊

球季完結後，已有傳聞指C朗不想降格踢歐霸，希望加盟一支有力問鼎歐聯冠軍的球隊。隨着看守領隊蘭歷克離開，坦赫格（Erik ten Hag）接任曼聯主帥，C朗向球會提出轉會申請。他以私人理由沒有參與球隊季前操練和亞洲、澳洲熱身賽之旅。

他的經理人文迪斯四出奔走，嘗試向皇馬、馬體會、拿玻里、拜仁慕尼黑、車路士等大球會敲門，直到轉會窗關上仍一路沒有回音，最終被迫留下來。

C朗由必然正選變後備，大感不是味兒。（Getty Images）

2022年10月：拒絕後備上陣

坦赫格掌帥後，C朗由球隊王牌頓變「歐霸」主力，聯賽再非必然正選，主要當後備居多。10月初作客曼城一仗，紅魔戰況慘烈，曼聯終3：6大敗，C朗全程做觀眾未獲派上陣，賽後坦Sir指做法是「避免C朗受辱」。

之後主場對熱刺一戰，球隊領先2：0時，坦赫格在賽事末段示意C朗出場，葡萄牙球王卻大感受辱拒絕落場，更在比賽完結前提早返入更衣室，這舉動令球會內部懲罰他禁賽一場。

葡萄牙球王C朗拿度震撼全球的訪問，力數曼聯不是。（截圖）

2022年11月：「博炒」訪問

C朗與坦赫格水火不容，坊間屢傳他渴望1月離隊的消息。世界盃上演前夕，為達成心願，C朗主動接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）訪問，力數曼聯種種不是，更直言對領隊坦赫格「沒有尊重」，「他不尊重我，所以我亦不會尊重他。如果你不尊重我，我絕對不會尊重你。」爆炸性內容震撼全球，說話去得很盡，擺明車馬「博炒」。

曼聯上下在訪問出街才赫然知悉內容，據報紅魔高層極度不滿，球會發聲明直指「需要時間處理，容後再回應」，惟強調其中一大當前要務，是維持球隊「團結」，似意有所指。領隊坦赫格與管理層召開緊急會議，商討C朗在球會前途。

2022年11月22日：與曼聯終止合約

英國時間11月22日，曼聯公布與C朗拿度即時終止合約，紅魔生涯再度劃上句號。

C朗去年夏天重返曼聯，一切美好得如夢似幻，只是奧脫福英雄一人難以救主，球隊戰績萎靡不振，失去歐聯資格，種下葡萄牙球王不滿最大禍根。37歲的他爭勝心依然強烈，光輝燦爛的球員生涯難容一而再在球季無冠、無歐聯踢的污點，自覺如被困在籠的猛獸，為重獲自由遂不惜一切，一個明顯為「博炒」而做的訪問，令他得償所願，只是方式過激，將他多年來跟曼聯球迷建立起來的密切關係一舖清袋，失去民心。

當然他自恃球壇地位，不怕得失球迷，作為全球首個Instagram追隨者達到5億的人，C朗有一班無論他做什麼也會力撐到底的粉絲，加上超級經理人文迪斯在背後操作，絕對不怕找不到一間可繼續為他擦亮數據與紀錄的大球會。下一站，很大機會是德甲和拜仁。

C朗重返曼聯15個月以來，聲音雖多，但場上效益未符預期。再次失去巨星，曼聯球迷唯一值得慶幸的是，鬧劇總算過去。其實C朗和曼聯都可以鬆一口氣，重新出發，並非壞事。

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