英超｜曼聯與C朗達成共識即時解約 官方分手聲明僅得67字
撰文：趙子晉
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C朗拿度去年夏天「回家」，返回曼聯一幕令不少球迷高興。想不到僅僅年半，這名葡萄牙超級球星與紅魔鬼的關係再有裂縫，全因早前一個爭議性訪問。
曼聯官方網站在周二深夜宣布，與C朗拿度達成解約共識，即時離隊。
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曼聯在香港時間周二（22日）深夜透過官方網站宣布，與C朗拿度達成解約共識，即時離開曼聯，與曼聯的童話告一段落。
曼聯與C朗的分手聲明，只得簡短的67隻字，紅魔鬼感激C朗兩度效力曼聯的貢獻，並祝願他的家庭在未來安好。曼聯強調，球隊所有人將保持專注，在坦赫格的帶領下繼續朝成功的方向邁進。
在「分手」聲明公布後，C朗同樣發布聲明，表示與曼聯溝通後，達成共識提早結束合約，並再向曼聯球迷示好，「我愛曼聯與曼迷，這一點永遠都不會變，我同時認為這是個適當的時機尋求新挑戰，我祝願曼聯在今季及未來取得成功。」
卡塔爾世界盃開鑼前，C朗拿度接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）專訪，內容充滿爭議性，狂數曼聯不是，直言重回曼聯後「被背叛了」，同時直指主帥坦赫格不咬弦，明言「永遠不會尊重坦赫格」，似乎與紅魔鬼「擘面」也是時間問題。
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