財爺月初先作溫韾提示　再有美基金經理表明沽空港元

財政司司長陳茂波於月初時指出，以往曾有基金經理沽空港元而損手。可是司長的溫馨提示，不足以令到市場人士卻步，港元再次遭到美資基金經理看淡。繼Pershing Square創辦人阿克曼（Bill Ackman）日前表示已沽空港元，並預期港元與美元最終會脫鈎，另一位美國基金經理Boaz Weinstein亦透露同樣有沽空港元。



Bill Ackman指聯匯制度不再適合

Bill Ackman日前在Twitter發文指，隨著中美關係愈來愈疏遠，認為港元的聯繫匯率制度不再合適。

Bill Ackman稱，基金現時通過持有看跌期權，對港元有很大的名義空頭頭寸。他認為，聯繫匯率制度不再合理，相信港元美元脫鈎只是時間問題。

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https://t.co/efp62TuB03 — Bill Ackman (@BillAckman) November 24, 2022

Bill Ackman表明有沽空港元後，Saba Capital創辦人的Boaz Weinstein於Twitter回覆Bill Ackman的帖文時指出，對方的決定猶如買下一個相當精明的彩票，又表示自己亦有作出同樣的決定。不過兩人並無透露其沽空港元的空倉規模。

Bill’s trade is a smart lottery ticket and I also have it on. However unlikely de-peg may be, the payoff of upwards of 200:1 is comparable to CDS payoffs for the default of co’s like IBM over the same 6mo horizon. Nothing is impossible, but only one of these is at all plausible. — boaz weinstein (@boazweinstein) November 24, 2022

索羅斯曾狙擊港元釀金融危機

港元一直以來不時遭到投資者看淡，亦有基金經理認為港元最終與美元脫鈎。曾經沽空或表示已就看淡港元作出倉位布署的基金經理，包括資深投資者﹑大鱷之稱的索羅斯，以及基金經理Kyle Bass。

索羅斯在97及98年主動出擊，接連狙擊東亞市場貨幣，港元亦為其中一個被狙擊對象，更引發亞洲金融危機。當時每日銀行體系並無結餘，當索羅斯沽空港元，為應對港元需求導致港元息口上揚，股市同樣受衝擊。為應對索羅斯等人出擊，政府決定入市買入港股，雙方經過連日交手，適逢俄羅斯國債宣布違約，最終索羅斯等人離場。

隨後金管局接連對聯繫匯率系統進行改革，由港元兌美元固定於7.8水平，調節為在7.75至7.85之間，同時亦容許銀行體系每日可以保留結餘，以提升聯繫匯率制度的防守力。

不過仍有基金經理對港元前景看淡。另一位基金經理Kyle Bass不時發表看淡港元言論，於2020年時更成立1個200倍槓桿的港元沽空期權倉位。據報最終損手離場。

對於外界連番沽空港元，陳茂波指出本港採用聯繫匯率制度，建立強勁的緩衝和銀行系統支持運作。他指出，與港元對賭的投資者將會是輸家，正如過往曾有美國對沖基金經理再次看錯港元。

此外金管局亦指出，不時有個別市場人士發表質疑聯匯制度的言論，大部分基於對制度的誤解或自身基金持倉，金管局不會作出評論，但指聯匯制度運作近40年，經歷多個經濟周期，面對大量資金進出仍運作良好，香港不需亦無意更改聯匯制度 。