財政司司長陳茂波今(3日)出席「國際金融領袖投資峰會」的「與國際投資者對話」研討會,他致辭時指,近日港股波動,政府已經建立系統跨市場監察風險,每日關注引致市場波動的因素,密切留意市場的沽空規模、集中度風險及衍生品市場,目前未見有引發任何警號(no cause for alarm)。

他又認為香港作為國際金融中心,有具深度的流動性及高透明度等優勢,直指香港為亞洲最佳的國際金融中心。

他又指,政府非常重視確保香港的金融穩定和安全,多年來一直將港元匯率維持在1美元對香港 7.75 對7.85。而外匯儲備約為4300億美元,相當於香港貨幣基礎的1.7倍。他直言,如果與港元對賭,你一定會輸(if you bet against Hong Kong dollar,you are bound to lose)。