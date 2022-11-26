美資基金經理料港元與美元終脫鈎　大摩﹕維持聯匯屬最佳安排

近日接連有基金經理看淡港元前景，以及預料最終港元與美元見鈎。不過摩根士丹利卻於最新發表的報告內指出，脫鈎不大可能發生。因本港有充足儲備，同時人民幣現階段未能完全可換兌，內地仍需要聯繫匯率制度維持與全球資本接通。



包括由Helen Lai等大摩駐港發表的研究報告內指出，金管局有能力維持聯繫匯率，並且對內地而言維持聯擊匯率擁有重要戰略性。由於人民幣仍未能完全兌換，而內地一直透過香港作為全球資本的主要門戶，加上香港資本賬完全開放，及聯匯制度可為香港貨幣及金融系統提供可信性及穩定性，前述因素皆屬市場參與者看重的屬性。同時考慮目前地緣政局下，維持港元及美元掛鈎符合香港及內地利益。

報告又指出隨著聯儲局調整其息口鷹派立場﹑美元有機會見頂，港元在未來數月貶值壓力可以緩和。加上內地有機會在明年春季重新開放，周期性資金恢復流入，以及內地及香港經濟復蘇，均為明年港元走勢帶來支持。該行更明言，對香港長遠而言聯匯制度為最佳安排。

該行更進一步指出，在承壓期間聯繫匯率為香港提供一個穩定的貨幣及金融環境，對維持香港作為全球貿易及金融中心競爭力至關重要。