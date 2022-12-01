恒生全線上調短中長期定存利息　1年期達4.3厘　全為四大行最高

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】聯儲局預告將放慢加息步伐，但踏入年尾，並無阻港銀上調定存利息搶存款，當中恒生銀行最新全線上調短中長期利息。



1年期港元定存利率上調至4.3厘，與滙豐針對高端客戶的利率看齊，為四大行中最高，而恒生的利率優惠適用於所有客戶，起存額僅為1萬元。該行並將3個月及6個月定存也加至4.29厘及4.39厘，同為四大行中最高。

以恒生銀行最新利息計算，以10萬元做1年期定存可穩袋4,300元，6個月可穩袋2,195元，而3個月可穩袋1,072.5元。

以恒生銀行最新利息計算，以10萬元做1年期定存可穩袋4300元，6個月可穩袋2195元，而3個月可穩袋1072.5元。（盧翊銘攝）

3個月4.29厘 10萬即可穩袋1072元

恒生銀行宣布，最新將1年期港元定存利率，由4.1厘上調至4.3厘，超越目前中銀香港及渣打的4.1厘。而該行中短期定存利率一向跑贏其他大行，現進一步將3個月及6個月網上專屬定存優惠，分別由4.05厘及4.15厘，上調至4.29厘及4.39厘。而非網上平台做定存，也可享有4.2厘及4.3厘優惠。

美元定存方面，恒生銀行最新的3個月及6個月利息，分別為4.29厘及4.39厘，與港元定存一樣，而1年期則為4.2厘，也看齊滙豐高端客戶優惠，全部為四大行中最高。

美元定存利息也全為四大行中最高

目前市面上提供1年期港元定存5厘息的銀行，共有5家，包括大新、富邦、建行亞洲及創興，起存額均為100萬元。而華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。不過，虛擬銀行WeLab Bank推出的15個月存期，年利率為5厘，起存額僅為10元。