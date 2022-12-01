SOHO中國創辦人潘石屹夫婦　據報內房寒冬前已「走資」到美國紐約

SOHO中國（0410）早前公布，創辦人潘石屹夫婦分別辭去董事會主席及行政總裁等職務，以專注於支持藝術和慈善事業。

《彭博》報道，二人在內地收緊房地產政策及市況轉弱時，已轉移大部分財產到美國紐約。報道指，潘石屹夫婦在紐約成立家族辦公室Seven Valleys，從事房地產投資業務，其中最大的兩項投資，分別是位於第五大道（Fifth Avenue）的通用汽車大廈（General Motors Building），及曼哈頓中城的公園大道廣場（Park Avenue Plaza）。

據報導，在內地房地產行業步入寒冬後，僅以上兩項總投資約50億美元，與二人目前所持SOHO中國股份價值相若。

SOHO中國（0410）早前公布，創辦人潘石屹夫婦分別辭去董事會主席及行政總裁等職務，以專注於支持藝術和慈善事業。（資料圖片）

《彭博》：「走資」5步曲

報道更指，潘石屹夫婦是一個好好的「走資」案例，當中5步曲包括：在中國建立成功的企業；在全球交易所上市；支付數十億美元股息；在海外設立家族辦公室，以及購入外國房地產，報道指，相關海外資產相對受到保護，而且不用像其他中國富豪般，受內地政府收緊對行業監管，令財富大幅蒸發。

報道又引述四名知情人士指，成功「拯救」潘石屹夫婦財富的原因，是他們選擇在港上市而非內地，資金可自由流出香港並用於在國外購買資產。知情人士指，Soho支付的大部分款項，均用於美國的房地產交易，大部分交易於2015年至2017年間，包括特別股息和資本回報。

《彭博》報道，二人在內地收緊房地產政策及市況轉弱時，已轉移大部分財產到美國紐約。（資料圖片）

據一位熟悉該公司的人士透露，二人家族辦公室的資產、員工等都在美國，同時還管理著股票、債券、風險投資和私募股權投資組合。

《彭博》引述哈佛商學院教授Geoffrey Jones表示，他們的退出是「異常地優雅」（unusually elegant），雖然已轉移大部分財富，但兩人繼續從事慈善事業，與中國國家主席習近平提倡「共同富裕」的方向吻合，相信不太可能面臨報復。