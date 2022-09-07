內房嚴冬｜SOHO中國主席潘石屹、CEO張欣辭職　專注藝術慈善事業

SOHO中國7日午間在港交所公告，潘石屹已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG 委員會主席的職務，以專注於支持藝術和慈善事業；潘張欣已辭去公司行政總裁（CEO）職務，以專注於支持藝術和慈善事業。

自2014年起，潘石屹夫婦開始出售其在上海、北京的地產項目，近年頻頻購置美國資產，有關他撤離中國的消息不絕於耳；他的兒子潘瑞亦被指詆毀烈士，被北京公安通報要刑事拘留，敦促回國接受調查。



SOHO中國在港交所發表《管理層和董事會變動》公告中提到，潘石屹和潘張欣均已確認，他們與董事會沒有任何分歧，將繼續擔任本公司執行董事。

SOHO中國董事會宣佈自2022年9月7日起，獨立非執行董事黃晶生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席；及徐晉和錢霆先被任命為本公司執行董事和聯席CEO 。

SOHO中國表示，「董事會感謝潘先生和張女士在擔任董事會主席和CEO期間所做出的貢獻，並對新任董事會成員徐女士和錢先生表示熱烈歡迎。董事會對即將上任的聯席CEO徐女士和錢先生的能力充滿信心，相信他們將帶領公司走向持續繁榮和成功」。

2020年4月20 日，一名中國男子在北京看著銀河SOHO時戴著防護面具。(Getty Images)

潘石屹和張欣：白手起家的的地產大亨

潘石屹一生傳奇，1963年生於甘肅天水一個貧困的農村家庭，大學畢業後進入國家石油部工作。1987年，他變賣了自己所有的家當，毅然辭職，帶著人民幣80元到深圳找機會，1994年在北京認識了後來的妻子張欣，兩人一起成立了「SOHO中國」，期望把居家與辦公合一的新時代觀念，落實到建築開發案之中。

此外，潘石屹把文化藝術的概念帶進居住和辦公空間的作法，成功地使房地產成為新的文化創意產業，最終奮鬥至躋身福布斯富豪榜。

SOHO中國在香港公布2008年全年業績。（Getty Images）

潘張欣1965年生於北京，14歲到香港一間工廠工作了五年，19歲到英國留學，先從薩塞克斯大學獲得經濟學士學位，後於劍橋大學獲得發展經濟學碩士學位。此後，她以這些教育背景為踏板開啟了投行的職業生涯，並曾在高盛任職。

2005年，她與潘石屹先生創建了SOHO中國基金會，聚焦在中國的教育領域，並在2014年啟動SOHO中國助學金項目，資助中國學生到世界一流大學深造。目前該項目已經與哈佛大學、耶魯大學和芝加哥大學簽署了協議，每年資助約50名中國學生到這些學校學習。

根據香港公司註冊處資料，潘石屹持有中國護照；美國出入境紀錄顯示，2019年入境時，他持有B1簽證入境，即短暫停留的非移民商務簽證。

張欣持有香港特區護照和香港身份證，證件名冠夫姓「潘張欣」，英文名為「PAN ZHANG Xin Marita」。美國出入境紀錄顯示，她持有「O1簽證」，即傑出人才非移民簽證。

張欣曾稱中國人渴望民主

潘石屹和張欣曾經言論開明，張欣2013年接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》專訪時，認為「中國人渴望民主」，被問及20年內會否有民主，她說「更快」。

2014年SOHO中國基金捐款1億美元給哈佛大學，成立助學金幫助到哈佛讀書的中國貧苦本科學生，但引來批評，為何不捐款內地的大學。

賣盤黑石交易告吹

自2014年起，潘石屹夫婦開始出售其在上海、北京的地產項目。美國投資公司黑石集團（Blackstone）今年6月中，提出擬以約30億美元（約234億港元）收購SOHO中國已發行股份，潘石屹張欣夫婦僅保留9%股權，意味着他幾乎賣出這間他創立和經營26年的公司。

不過潘石屹的賣盤計劃，遇到監管風暴，2021年8月，中國市場監督管理總局對黑石根據《反壟斷法》提交的申報正式立案審查。

2021年9月10日，SOHO中國在股市收市後公布賣盤計劃告吹，因各方一致認為無法在最後截止日或之前滿足先決條件，而這個先決條件，是要市場監管總局根據《反壟斷法》批准。

子評中印邊境衝突被北京公安追捕 敦促回國

潘石屹的兒子潘瑞，亦是惹火人物。今年3月，中印邊境衝突，潘瑞留言質疑中方死亡人數，「他們姓甚？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」他又評論指「我軍至少一個營地被活埋」、「沒有機會被天葬了」。

之後北京市海淀區公安分局公告，指潘瑞詆毀英雄烈士，造成惡劣社會影響，要對他刑事拘留，又指潘瑞在2020年2月2日離京出境，敦促其盡快回國接受調查處理。

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海淀警方發布通報，敦促潘瑞儘快回國接受調查處理。（微博截圖）

SOHO中國成立於1995年，由SOHO中國董事長潘石屹和首席執行官張欣聯手創建。公司在北京和上海城市中心開發和持有高檔商業地產，堅持獨特創新的建築理念，建造符合時代精神的建築，所開發項目均成為城市建設中的里程碑建築。SOHO中國已成為北京、上海最大的辦公樓開發商，開發總量達500萬平方米。

2007年10月8日，SOHO中國在香港聯交所成功上市，融資19億美元，創造了亞洲最大的商業地產企業IPO。