SOHO中國CFO涉股票內幕交易被查　潘石屹賣身脱困再添阻力

7月7日下午，SOHO中國在港交所發布公告稱，公司知悉首席財務官（CFO)倪葵陽因涉嫌公司股票內幕交易，正在接受調查，一個在坊間傳言至少已經兩天的消息得到最終證實。

這已經是潘石屹「跑路」後，其本人，及其旗下由其夫婦二人控制的SOHO中國第N次進入媒體視線。過去幾年，潘石屹曾兩度試圖「賣身」從中國市場抽離，兩次商業交易都胎死腹中。

特別是自2021年6月，在其試圖將SOHO中國股份賣給美國黑石集團被中國監管部門以反壟斷調查制止後，SOHO中國的麻煩就沒有斷過。

SOHO中國創辦人潘石屹，是中國地產大亨之一，早年言論開放，近年不斷出售資產。（中新社）

2021年12月，上海市市場監督管理局官網顯示，因存在向商户加價多收電費等違法行為，北京搜厚物業管理有限公司上海多家分公司收到7份行政處罰書，被處以警告併合計罰款8,664萬元。

10天后，由潘石屹任法定代表人、其妻子張欣任董事長，副董事長的北京建華置地有限公司因在SOHO尚都項目(二、三期)土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元，被稅務部門依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元。

2022年3月，SOHO中國再收罰單，北京市市場監督管理局連發15份行政處罰決定書，北京搜厚物業管理有限公司旗下15家分公司因加收電費等違法行為共計被處罰1.15億元。

2022年3月，SOHO中國稱準備以7折價格出售3.2萬平米房源，範圍包括銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，但是迄今為止沒有任何與之相關的成功交易消息。

此外，潘石屹與其前妻所生的兒子潘陽因為曾於2020年6月23日在微博評論區發表造謠詆譭英雄烈士的言論造成惡劣影響，還在被北京市海淀公安分局進行網上追逃。

而這次因涉嫌公司股票內幕交易被調查的倪葵陽44歲，於1999年畢業於中國石油大學會計系，為中國註冊會計師協會會員。2008年7月倪葵陽加入SOHO中國；2011年至2013年擔任公司財務總監；2014年出任公司副總裁；2018年10月出任首席財務官，在會計及財務方面有逾20年的經驗。

2015年4月29日，SOHO中國董事長潘石屹（右）回答創業者提問。 （新華社）

從倪葵陽的個人簡歷就可以看出，他可以說是SOHO中國的一員核心干將，為潘石屹夫婦在公司財務上操盤的最得力助手，最信任的人之一，經歷了SOHO中國從崛起到輝煌，到轉入低谷，再到兩度試圖甩賣，從中國市場脱身的全部過程。

倪葵陽涉入了多少公司股票內部交易尚不得而知，但梳理SOHO這幾年在財務與市場上的動作，特別是他於潘石屹「跑路」後，在中間扮演了什麼角色，已經格外清晰。

潘石屹「跑路」被發現的過程非常具有戲劇色彩。2021年9月11日，在「2021年美網女單決賽」上，據央視實時播放顯示，SOHO中國創始人潘石屹及其夫人張欣曾現身觀賽看台現場。

《香港01》當時根據公開可查閲的美國出入境紀錄數據，在進一步追蹤其行跡後發現，潘石屹當年和之前一年的大部分時間都身處美國。他最近一次入境美國，為2021年8月7日，截至當年9月16日再未有離境記錄。

之前，他在2020年1月9日曾入境紐約，一直到2021年7月29日才短暫離境美國。但他7月29日從美國離境，到底是回中國，還是去其它國家過簽，一直無法查實。

據香港公司註冊處資料顯示，潘石屹持有中國護照；美國出入境紀錄也顯示，2019年入境時，他持有B1簽證入境，即短暫停留的非移民商務簽證。

而潘石屹妻子、SOHO中國首席執行官張欣，則持有香港特區護照和香港身份證，證件名冠夫姓「潘張欣」，英文名為「PAN ZHANG Xin Marita」。

美國出入境紀錄顯示，張欣持有O1簽證，即傑出人才非移民簽證。這幾年與SOHO有關的種種跡象顯示，潘石屹想在美國滯留不歸，通過海外遙控把國內資產甩賣乾淨，就此與中國一刀兩斷是不可能的。