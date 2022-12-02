信銀國際加封頂息0.25厘　與滙豐渣打看齊　分析料未必成新趨勢

聯儲局預告加息持續，港元拆息已連日上升14日，昨日急升逾40點子至4.83881厘。資金成本壓力趨增，繼近日大行渣打上調H按封頂利息後，滙豐也有傳將跟隨看齊，最新消息為中小行信銀國際，也跟隨上調封頂息0.25厘，為此輪第三家銀行加封頂息。

不過，由於樓市淡靜，早前有中小行反而減封頂息，有分析認為，此輪加封頂息未必能成為風氣，即使有其他銀行跟隨也未必會加足0.25厘幅度。



《香港01》記者致電向信銀國際查詢，該行負責按揭職員表示，目前向新造按揭提供的H按息為H+1.4厘，封頂息為P-2.25厘，較日前P-2.5厘上調0.25厘。以該行用的大P5.625計算，即目前封頂息已加至3.375厘，與渣打及匯豐看齊。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，目前市道為十年難得一見，高通脹但同時經濟疲弱，銀行目前正陷於兩難，資金成本上漲，但一旦選擇加息又會在淡市進一步流失生意同客戶，故此預計此輪加封頂息未必能成為風氣，銀行會更多以各自的短期商業及風險管理目標為先，未必會跟隨渣打及滙豐加封頂，即使有銀行跟隨也未必會加足0.25厘幅度。

有部分銀行或在12月加P後 再一併評估封頂息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前拆息處於高水平，料有機會有其他銀行跟隨加封頂息，但也會有部分銀行料會在12月加P後再一併評估。她預計，港銀年尾前將至少加P0.25厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，拆息成本升到近5厘，並在封頂息率以上，港銀就有會加息壓力，美聯儲月中加息後，預計港銀將上調P至少0.25厘，也有機會追加至0.5厘。美聯儲將於本月中議息，市場預計加息幅度將由上次的0.75厘放緩至0.5厘。