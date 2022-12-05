大摩近兩年來首升中國股票評級至增持　恒指目標升至21200點

中港股市經過11月大幅反彈後，摩根士丹利對中國股票上調至「增持」，是去年1月以來首次上調至此評級。將恒生指數明年底目標，由18200點調高至21200點，相當於較現價尚有約10%的潛在上升空間。該行予MSCI 中國指數目標價由59調升至70。



大摩指，中國有明顯的重開路徑，加上多項積極發展，所以決定調高中國股票評級，預計現時開始，會出現多個季度的盈利及估值復蘇。

行業股份方面，該行建議增持受惠重開的股票，包括消費股，以及增加配置中國離岸股票。由於盈利增長加快和估值擴張，現時更有信心新興市場新一輪牛市已經開始。另外，策略師亦都看好北亞區股市，包括南韓、台灣等，不過就指出，由盈利壓力會持續至明年初，中國的復蘇之路將會崎嶇。

恒指由多年低位15000點左右水平大幅反彈，11月累計飆升3910點，中止連跌四個月的弱勢， (張浩維攝)

中港股市近期升勢，主要受到防疫措施放寬，以及出台多項挽救房地產業的措施。恒指上月大反彈，中止連跌四個月的弱勢。

整個11月計，恒指累計飆升3910點，升幅超過26%，創1998年10月以來最大升幅。科指全月勁彈945點，升幅逾33%跑贏恒指。技術性上更出現低位升逾兩成，熊市轉牛市的利好信號。內地滬深300指數上月略計升約1成，是2020年7月以來表現最好的月份。