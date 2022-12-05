港虛幣交易所AAX傳倒閉　用戶維權「自救」　去信特首內容曝光

繼全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產後，最新有傳香港加密貨幣交易所AAX亦即將倒閉，該平台一度暫停用戶提幣，上月中發聲明澄清，服務暫停主要因為系統更新，需時最多10日，但半個月過去，仍有用戶指無法提幣，自發於通訊軟件Telegram成立「AAX維權群」群組，並就事件去信特首兼報警。



自從 FTX 爆煲後，本港加密貨幣交易平台AAX一度暫停用戶提幣，該平台於11月13日發表題為「逆境前行」的公告，指由於系統升級第三方合作夥伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。

該公告又稱，AAX將盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運，已暫停所有提領服務。

港虛幣交易所AAX傳倒閉，有用戶就事件去信特首。（夏家朗攝）

用戶去信特首辦兼報警

事件距今大約半個月，記者最新獲悉有AAX用戶去信特首及報警，稱事件涉詐騙。其中一名用戶向記者透露把錢存在AAX，損失20萬港元，也有用戶稱損失金額達到6位數美元，亦即至少78萬港元。據了解，有關用戶已陸續收到警方電話，部分更錄取了口供。

據記者獲得的AAX用戶致特首的信件，內容稱「AAX一直跟用戶拖延時間，不讓客戶提款、交易，完全暫止整個平台的服務」，又提到11月13日AAX 稱維護系統需時兩小時，但其後改口需要7至10日，截至上月30日AAX已無任何更新。

信中續稱，相信該平台高層人員已捲款潛逃，估計今次受影響的香港用戶達1,000人以上，加上台灣及其他地區，料涉及金額達到逾4,000萬美元（折合約3.12億港元）。

財庫局︰AAX非獲證監會發牌

《香港01》已就上述事件向特首辦查詢，特首辦證實收到信件，並轉達財經事務及庫務局跟進。該局稱，AAX並不是獲證監會發牌的虛擬資產交易所，而證監會一直都有提醒投資者應注意在不受規管的平台上買賣虛擬資產的風險。證監會亦呼籲投資者注意，若該等平台與香港並無任何連繫，證監會對它們未必有監管權力。如有爭議，投資者相當可能難以提出申索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。政府和證監會會繼續密切留意事件的發展並監察其對金融系統的可能影響。

另外，記者亦就事件向AAX官方電郵cs@aax.com查詢，惟該郵箱已無法接收郵件。AAX官方facebook則顯示頁面失效。

今年10月底舉行的香港金融科技周，吸引不少業界出席，包括AAX 副總裁Ben Caselin。﹙大會圖片﹚

曾參與香港金融科技周 副總裁已離職

AAX創立於2018年初，據悉早前已向證監會申請虛擬資產交易平台牌照，惟尚未獲批。而在今年10月底舉行的香港金融科技周，AAX 亦有副總裁Ben Caselin代表出席參與演講。

不過，Ben Caselin 於11月28日在個人Twitter上表示已從 AAX 離職。他在帖文指出，他曾經為社群努力爭取，但沒有任何一項被公司接受，又稱目前交易所不復存在，品牌信任已「蕩然無存」。