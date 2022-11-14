AAX加密貨幣交易所突宣告系統更新需7至10天　用戶提款改人工處理

加密貨幣界陷寒冬，在全球第二大的加密貨幣交易所FTX申請破產後，多間幣所的一舉一動備受關注。幣所AAX在11月13日宣布由於系統升級第三方合作夥伴失誤，部份用戶數據異常，需改為手動校對，因此暫停提款服務，若用戶有迫切提款需求要網上填表，改為人力手動方式處理。該公司希望7至10日內恢復正常營運。



據多間外媒指，AAX是以香港為基地的公司。

AAX在網站發出系統升級通知（網站截圖）

AAX發表題為「逆境前行」的公告指，由於系統升級第三方合作夥伴的失誤，導致部份用戶數據的完整性欠佳，影響服務及風險管控，為此內部技術團隊須進行手動校對，以確保用戶數據及資產的完整性。

公告稱，AAX將繼續盡最大努力在7至10日內恢復所有用戶的服務及正常營運，有鑑於此，目前已暫停所有提領服務，以防止針對性的盜竊，公告寫道「我們理解用戶提領是目前最迫切的需求，我們正亟力安排提供用戶提領限額的措施，以協助用戶降低風險。」

公告指，公司創建了AAX User Withdrawal Request Form線上提領需求單，將協同用戶服務支援團隊、營運團隊及合規團隊，逐一以人力手動方式協助用戶進行提領及其他需求，預期也將花費比平常更長的時間。

AAX又指已成立專案小組，密切關注市場變化，並會每日中午統一在官方社群平台及用戶社群提供每日更新，增加交易所透明度。

在FTX申請破產的事件發生後，AAX在11日曾發公告，指「AAX之於FTX及其附屬機構並無任何財務曝險部位。」內容又指所有儲存在AAX系統中的數位資產已確保沒有任何損失。

據官方網站介紹，AAX創立於2018年初，至2019年11月正式上線，在全球有超過300名員工，分佈於香港、新加坡、愛沙尼亞、俄羅斯、英國、菲律賓、馬來西亞等地。